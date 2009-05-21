Türk denizciler kurtarıldı

Gemiden mektup var: Ölüyoruz

AKİM'den alınan bilgiye göre, Hindistan açıklarında 151 gün mahsur kalan Mira Denizcilik'e ait Panama bandıralı 19 bin grostonluk kuru yük gemisindeki 18 Türk ve 6 Azeri denizcinin, AKP'nin kurumsal halkla ilişkiler hizmetlerini yürüten ve kısa adı AKİM olan İletişim Merkezi'nin devreye girmesiyle kurtarıldı.İzmir'den 28 Kasım'da aldığı demir çubukları 18 Ocak'ta Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin başkenti Abudabi'ye götüren Mira adlı kuru yük gemisi, yükünü boşalttıktan sonra şirketten hareket emri beklemeye başladı.Bu sırada mürettebat, cep telefonlarına gelen mesajla firmanın borcundan dolayı gemiye İngiliz Culbone Marina Finans Bankası'nın el koyduğunu öğrendi.Bankayla firmanın anlaşması sonrası denizcilerden parçalanarak satılması için gemiyi Hindistan'ın Bhavnagar Limanı'na götürmeleri istendi.Hindistan'da geminin borçları nedeniyle haklarında tutuklama kararı çıkarıldığını öğrenen 24 denizci, Hindistan'ın Gucarat eyaletinin Alang kentinin 29 kilometre açıklarında demir attı.Tutuklanma riskine karşı karaya çıkmak istemeyen denizcilerin, tam 151 gün kurtarılmayı beklediği belirtildi.Bu süreç içinde başlattıkları girişimlerden sonuç alamayan denizci ailelerinin, AKP İletişim Merkezi'ne başvurduklarını belirten AKİM yetkilileri, gemideki denizcilerle telefon görüşmesi yaptıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdiklerini aktardılar.İki bakanlıkta başlatılmış bulunan çalışmalar hızlandırılınca, birkaç saat içinde sonuç alındığı ve 24 denizcinin tutuklanmalarına ilişkin kararın iptal edildiği kaydedildi.Yardım botlarıyla karaya çıkarılmaya başlanan denizcilerin, yakın zamanda yol masraflarının devlet tarafından karşılanarak Türkiye'ye getirilecekleri bildirildi.