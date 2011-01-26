-TÜRK DAĞCI ZİRVEDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Gürcistan'da Büyük Kafkasların en büyük doruklarından birisi olan 5033 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı'na tırmanırken buzda kayan Türk dağcı Emre Kuruoğlu, vadiye düşerek hayatını kaybetti. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinden Emre Kuruoğlu, Sefa Sağlam, Burhan Aydın ve Ömer Bayraktutan oluşan grup, 6 gün önce Başkent Tiflis yakınlarındaki Kazbek Dağı'na tırmanmak için Gürcistan'a gitti. Türk sporculardan Emre Kuruoğlu, tırmanış sırasında dün akşam buzdan kayarak vadiye düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Kuruoğlu'nun cenazesi Türkiye Tiflis Büyükelçiliği'nin yardımıyla hastane morguna kaldırıldı. Emre Kuruoğlu'nun cenazesinin Türkiye'ye nakli için işlemlerinin yürütüldüğü öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Kuruoğlu'nun cenazesinin, memleketi Çanakkale'ye getirilmesi bekleniyor. Öte yandan Tiflis güvenlik görevlilerinin de Türk sporcuların ifadesine başvurduğu bildirildi. Kazbek Dağları'na tırmanış yapan 4 kişinin de Dağcılık Federasyonundan lisanslarının bulunduğu öğrenildi.