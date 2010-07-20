-TÜRK ÇOCUKLAR GELİRDE EN ALT SIRADA ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, OECD ülkeleri arasında Türkiye'deki çocukların, çocuk başına düşen gelirde 34,2 dolarla en alt sırada yer aldığını belirtti. Türk Metal Sendikası bünyesindeki Metal Çocuk Arkadaş Kulübü'nün 11. Çocuk Meclisi toplantısı, Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlendi. Kavlak, burada yaptığı konuşmada, dünya çocuklarına göre Türk çocuklarının bulunduğu duruma baktığında ''içini acıtan'' bir manzara gördüğünü ifade etti. Bugün dünyada 5-17 yaş arasında 215 milyon çocuğun çalıştırıldığını, bunların 115 milyonunun sağlık, güvence ve iş ahlakından yoksun olduğunu belirten Kavlak, ''OECD'ye üye olan 30 ülke arasında yapılan araştırmaya göre Türk çocukları, maddi durum, eğitim, sağlık ve çevre konularında diğer ülkelerin çocuklarının en alt sırasında bulunmaktadır. OECD ülkeleri arasında Türk çocukları, çocuk başına düşen gelirde 34,2 dolarla en alt sırada yer alıyor. Lüksemburg'daki bir çocuğun geliri, Türk çocuklarının gelirinden 7 kat daha fazla. Türk çocukları okulu sevme bakımından birinci sıradayken, verilen eğitimin kalitesi bakımından yine son sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla ülkemizi yönetenlerin öncelikle çocuklara daha düzenli bir yaşam ve daha çağdaş bir eğitim sağlamaları gerekiyor'' diye konuştu. Kavlak, 2001 yılında kurulan Metal Çocuk Arkadaş Kulübü'nün 20 bine yakın üyesi bulunduğunu, sendika olarak üyelerine olduğu gibi bu organizasyon kapsamında işçilerin çocuklarına da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.