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Dünya

Türk çocuğa tacavüze 30 yıl hapis

Mahkeme, 2007 yılı Ağustos'unda evinin önünden kaçırdığı 5 yaşındaki Türk çocuğuna tecavüz eden Fransıza 30 yıl hapis cezası verdi.

31 Ekim 2009 02:00

Fransız mahkemesi, ülkenin kuzeyindeki Roubaix kasabasında, 2007 yılının Ağustos ayında evinin önünden kaçırdığı 5 yaşındaki Türk çocuğu Enis'e tecavüz eden Fransıza 30 yıl hapis cezası verdi.

Douai kasabasında devam eden duruşmalarda 63 yaşındaki Francis Evrard, suçunu itiraf etmişti.

Evrard, duruşmalardan önce avukatı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yazdığı mektupta, tıbbi bir operasyonla testislerinin alınarak, hadım edilmesi için izin istemişti.

Francis Evrard, daha önce iki çocuğu daha tecavüz ettiği için 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa Adalet Bakanı Michele Alliot Marie, geçen hafta yaptığı açıklamada, sürekli yaşı küçüklere karşı tecavüz suçu işleyenlerin hadım edilmesini destekler yönde görüş bildirmişti.

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