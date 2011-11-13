-Türk cinayetleriyle ilgi gözaltı BERLİN (A.A) - 13.11.2011 - Almanya'da 2000 yılından beri 8 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak intihar eden iki aşırı sağcıya yardımcı olduğu şüphesiyle Holger G. adlı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türklerin cinayetlerinden sorumlu olduğu tahmin edilen 37 yaşındaki kişinin evinde arama yapıldığı belirtildi. Bu kişinin, "Nasyonalsosyalist Yeraltı" (NSU) adlı terör örgütünün üyesi olmakla da suçlandığı kaydedildi. Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, öldürülen Türklerle ilgili olarak yürütülen soruşturmada gelinen son aşama hakkında bilgi vermek amacıyla bugün basın toplantısı düzenleyecek.