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Ekonomi

Türk çiftçisinden İsrail'e boykot

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk çiftçisinin İsrail ürünlerini boykot edeceğini açıkladı.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk çiftçisinin İsrail ürünlerini boykot edeceğini kaydederek, İsrail'e yönelik caydırıcı pratik önlemler, siyasi, ekonomik önlem alınması gerektiğini ifade etti.


Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk çiftçisinin İsrail ürünlerini boykot edeceğini kaydederek, İsrail'e yönelik caydırıcı pratik önlemler, siyasi, ekonomik önlem alınması gerektiğini ifade etti.


Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye yardım götüren gemilerin saldırıya uğramasını ve İskenderun'da askerlerin şehit olduğu terör saldırısını en ağır şekilde kınadıklarını belirterek, bu terör olaylarıyla Türkiye'ye zarar vermeye çalışanların amaçlarına ulaşamayacağını bildirdi. Bayraktar, bu saldırının İsrail'in uluslararası hukuku ihlalinin açık göstergesi olduğunu kaydederek, yapılan saldırının teröristlik ve korsanlıkla eşdeğer, devlet tarafından sivillere ve insanlığa karşı işlenmiş bir cinayet olduğunu dile getirdi. Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:


"TZOB, İsrail'e, hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan Filistin halkına karşı işgal uygulamalarının durdurulması ve ambargonun kaldırılması için yaptırım uygulanması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunmaktadır. Gemilerle taşınan yardımlar Gazze'ye ulaştırılmalı, gemiler serbest bırakılmalı ve İsrail'den ayrılmalarına izin verilmelidir."


Bayraktar, Türk çiftçisi olarak İsrail ürünlerini boykot ettiğini bildirerek, İsrail'in yaptığı bu "zulüm" son bulana kadar, İsrail mallarını kullanmayacaklarını ifade etti.

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