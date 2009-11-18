'Türk çeteleri Londra'da terör saçıyor'

T24 -

Londra'da metro girişleri ve sokaklarda bedava dağıtılan gazete, habere iki tam sayfasını ayırdı."Eroin savaşları, tefeciler ve öldürme olayları: Türk çeteleri kuzey Londra'da terör saçıyor" başlığıyla yayımlanan David Cohen imzalı haberde, yarım sayfa büyüklüğünde kurşunlanmış bir Türk bayrağı resmi de kullanıldı.Haberde, son zamanlarda Türklerin yoğun olarak yaşadığı Londra'nın kuzeyindeki öldürme olayları hatırlatılarak, çeteler arasındaki sorunlara, uyuşturucu kaçakçılığına ve tefeciliğe dikkat çekildi.Gazetenin muhabiri Cohen'in "çetelerden kaçan bir Türkle" yaptığı röportaja da yer verilen haberde, bu kişinin başından geçen olaylar ve yaşadığı sıkıntılar aktarıldı.Londra'nın kuzeyindeki olayların artmasıyla İngiliz polisinin, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haringey, Enfield, Islington ve Hackney gibi bölgelerdeki önlemlerini artırdığı da belirtildi.Tottenham milletvekili David Lammy'nin görüşlerine yer verilen haberde, Lammy'nin, "Kuzey Londra'nın bazı yerlerinde bulunan güçlü uluslararası suç çetelerinin artmasından endişe duyduğunu ve polisin bu bölgelerde daha fazla önlem alarak, daha aktif olması gerektiğini" söylediği kaydedildi."İngiliz polisinin uzun süre Kuzey Londra'daki olaylara karışmadığı, dolayısıyla insanların olaylarla ilgili bilgi paylaşmaktan veya polise gitmekten çekindiği" yorumu yapılan haberde, kuzeydeki öldürme olaylarının Türk toplumunda büyük korkuya neden olduğu bildirildi.