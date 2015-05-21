‘Türk casuslar‘ iddianamesi hazır



Almanya'da aralık ayında kamuoyuna duyurulan ve Türkiye'de de büyük yankı uyandıran casusluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. Aralık ayında tutuklanan 58 yaşındaki Muhammed Taha G. ve istihbarat çalışmalarında kendisine yardımcı olduğu iddia edilen iki kişi; Ahmet Y. (59) ve Göksel G. (34), ‘yabancı bir ülke için istihbarat faaliyetinde bulunmak'la suçlanıyor.

Karlsruhe Başsavcılığı üç kişiyle ilgili hazırladığı iddianameyi Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne gönderdi. Savcılıktan yapılan açıklamada söz konusu kişilerin Almanya'da yaşayan Kürt aktivistler ve diğer hükümet karşıtları ile ilgili bilgi toplayarak ‘bir Türk istihbarat birimine‘ iletmekle suçlandığı kaydedildi.

İddianamede T.C. vatandaşı Ahmet Y. ile Alman vatandaşı Göksel G.‘nin yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Muhammed Taha G.‘nin talimatları doğrultusunda çalıştıkları belirtildi. Bu iki kişinin Kürt aktivistlerin düzenlediği etkinlik ve gösterilerle ilgili, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirel bakan Türk kişi ve kuruluşlar hakkında Taha G.‘ye bilgi verdikleri iddia ediliyor. Muhammed Taha G., aralık ayında tutuklanmış, diğer iki kişi serbest bırakılmıştı.

"Resmi istihbarat ağına dahil değiller"

Der Spiegel'in haberine göre söz konusu kişilerin 2014 Ocak ayında Ezidilerin Bielefeld kentinde düzenledikleri gösteriye katılanların fotoğraflarını çektikleri ve PKK taraftarları ile ilgili bilgiler aktardıkları belirtiliyor. Savcılık, söz konusu kişilerin resmi Türk istihbarat ağına dahil olmadıklarından yola çıkıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olayın patlak vermesinin ardından aralık ayında yaptığı açıklamada, "bu kişilerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ya da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile bir bağı olmadığını" söylemişti.

11 Kasım tarihli tutuklama emrine dayanarak Muhammed Taha G. ve Göksel G. Almanya'ya girişlerinde Frankfurt am Main Havaalanı'nda, Ahmet Y. ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki evinde aralık ayında gözaltına alınmıştı.