-TÜRK BÜYÜKELÇİSİ HAMA'DA ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye ordusunun operasyonlar düzenlediği Hama şehrine giden Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'un verdiği ön bilgiler itibarıyla, Hama şehrinden tankların ve ağır silahların çekildiğinin teyit edildiğini bildirdi. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün sabah Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Önhon'un Suriye ordusunun operasyon düzenlediği Hama'ya gittiğini ve oradan kendisi ile iki kez görüştüğünü söyledi. Önhon'dan Hama şehrindeki son durumla ilgili bilgileri aldığını ifade eden Davutoğlu, Önhon'un Hama Valisi ve diğer yetkililerle temasının ardından halkla da doğrudan temas etme imkanı bulmasının önemli olduğunu belirtti. Büyükelçi Önhon'un ekibiyle birlikte Hama şehrinin bütün ara sokaklarını ve çevreyi dolaştığını, öğle namazını Hama halkıyla birlikte oradaki camide kıldığını anlatan Davutoğlu, şunları kaydetti: "Onun verdiği ön bilgiler itibarıyla söylüyorum, Hama şehrinden tankların çekildiği, ağır silahların çekildiği teyit edildi. Ama tabii şehirde yeterli hareketliliğin, canlılığın olmadığı anlaşılıyor. Tabii yaşananların etkisi, sonuçları olarak da değerlendirebiliriz. Ama Büyükelçimizin Hama'ya gitmiş olması, oralarda bizzat gözlem yapmış olması önemlidir."