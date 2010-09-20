Türk Büyükelçiliği'ne şüpheli zarf

T24

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, içeriği bilinmeyen beyaz toz dolu bir zarf gönderildi.Büyükelçilik yetkilileri alarma geçerken, İsrailli güvenlik yetkilileri ve uzmanlar elçilikte incelemelere başladı.Büyükelçiliğe bir ambulans ve bir itfaiye aracı da gönderildi. Zarfın içindeki maddenin ne olduğunu tespit etmek için çalışmalar sürüyor.Zarfı gönderenin kimliği de bilinmiyor. Tel Aviv'deki ABD, İspanya ve İsveç büyükelçiliklerine de geçen hafta benzer zarflar gönderilmiş, zarflarda İsrail karşıtı ifadeler de yer almıştı.Geçtiğimiz Ağustos ayında Tel Aviv Türk Büyükelçiliği’ne giden Nadim İncaz isimli Filistinli, bir görevliyi rehin almış ve Türkiye'den sığınma talebinde bulunmuştu.