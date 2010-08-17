-TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE REHİN ALMA GİRİŞİMİ TEL AVİV (A.A) - 17.08.2010 - İsrail'in Channel-2 televizyonu, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğindeki olayda yaralanan kişinin, saldırgan Filistinli olduğunu ve hala büyükelçilik binasında bulunduğunu duyurdu. Haberde, bu kişinin hafif yaralandığını belirtildi. Olay yerinden yayın yapan İsrail Radyosu da sahilde bulunan büyükelçilik kançılaryasına sağlık ekiplerinin giriş yaptığını, ancak bir süre sonra kimseyi almadan çıktıklarını bildirdi. Radyo, büyükelçilik yetkililerinin İsrail ambulans görevlilerine veya polisine, binaya giriş izni vermediklerini ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de olayla ilgili AP'ye yaptığı açıklamada, "olay bir rehin alma eylemi" dedi. İsrail medyası da iki kişinin kısa süreliğine rehin kaldığını duyurdu. İsrail Radyosu da saldırganın Türkiye'den sığınma talep ettiğini, "hem Filistin hem de İsrail polisi tarafından aranıyorum" dediğini duyurdu. Reuters ajansı, İsrail medyasının bir iddiasını da aktardı. Bu iddiaya göre, İsrail polisinin keskin nişancıları, saldırganı büyükelçilik penceresinden belirleyerek üzerine ateş açtı.