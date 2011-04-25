-TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE GÖSTERİ WASHINGTON (A.A) - 25.04.2011 - Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıldönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde, Türkler ve Ermeniler karşılıklı gösteri yaptı. Büyükelçiliğin önündeki kaldırımı Ermenilere bırakmamak için iki gün önceden burada nöbet tutmaya başlayan ABD'deki Türkler, sabah saatlerinden itibaren de sayıları artarak toplanmaya başladı. Washington'daki bazı Azerilerin de eşlik ettiği ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, polis tarafından yerleştirilen paravanların üzerine Türkiye, ABD ve Azerbaycan bayrakları ile Atatürk posteri astı. Grup, ellerinde Ermenilerin 1915 yılı olaylarında Türklere yaptıkları kıyım ile ilgili pankartlar açtı. Karşı kaldırıma geçen Ermeniler de Türkiye'yi "inkar" ile suçlayan ve Atatürk ile Türk halkına hakaretamiz ifadelerin yeraldığı bazı pankartlar açtılar. Paskalya dolayısıyla gösterilerini sessiz olarak yapan Ermeniler'den bazılarının ağızlarına bantlar yapıştırdığı, pankart açan Ermeniler arasında bazı küçük yaştaki çocukların da olduğu gözlendi. Megafonlarla sloganlar atan Türk göstericiler ise, bir ara Ermeni gruba sırtlarını dönerek İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ve Gençlik Marşı'nı okudular. Gösteri sırasında yoldan Türk, Azeri veya Ermeni bayrağı sallayan arabaların geçtiği görüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteri, olaysız sona erdi. -BÜYÜKELÇİ TAN'DAN BİRLİK MESAJI- Gösteri sonrasında Büyükelçilik binasına gelen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türk ve Azeri grubu elçiliğe davet etti. Kendilerine teşekkür eden Tan, grupla fotoğraf çektirdi ve ikramda bulundu. Büyükelçi Tan, burada yaptığı konuşmada kalabalığa hitaben şunları söyledi: "Bugün bizim için belki bir eşik geçildi, çünkü ilk defa olarak karşı gösteri yapanlardan daha kalabalık olarak buraya geldik. Bu çok önemli bir husus. Toplumumuza bu motivasyonu mutlaka aşılamamız, çocuklarımıza öğretmemiz, bu işin ne kadar önemli olduğunu ilk önce kendi içimizde benimseyip, daha sonra arkadaşlarımıza ve çevremize anlatmamız lazım. Şayet birlik olmaz isek, buna karşı argümanlarımızı savunmazsak bundan sonuç almamız mümkün değil. Zira eğer sonunda bu işte bir fatura çıkacaksa, bu fatura herkes tarafından ödenecek. Bu faturada kimse, kimsenin görüşüne, dinine, diline, anlayışına bakmayacak. Hepimiz bu faturayı birlikte ödeyeceğiz. O yüzden burada toplumumuzun çok çeşitli kesimlerinden ilk defa olarak böyle güçlü bir birliktelikle karşıya mesaj verilmesini önemsediğimi belirtmek istiyorum ve sizlere içtenlikle teşekkür ediyorum." -"BUGÜN TÜRK-AMERİKAN TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI"- Gösteride yer alan Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Günay Evinch de, gösteriye katılan Türk Amerikalıların sayısının ilk kez Ermeni Amerikalıların sayısından daha yüksek olduğuna işaret ederek, bu açıdan bugünün Türk-Amerikan tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. "Türk-Amerikan toplumunun yavaş yavaş kendi sivil toplum haklarını öğrenmeye ve bunu çok iyi şekilde kullanmaya başladığını görüyoruz" diyen Evinch, örneğin bugünkü gösteriyle ilgili olarak Amerikan Gizli Servisi'nden Washington polisine kadar görüşmeler yaptıklarını anlatarak, "Onlar bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Onlara ekmek arası köfte, içecek ikram ettik. Çok iyi temastayız, saygılıyız" diye konuştu. -"AÇIKLAMALAR MİSYONER ZİHNİYETİ DEVAM ETTİRİYOR"- Turkish Coalition of America (TCA), ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan açıklamasıyla ilgili olarak, ''Obama'nın görüş ve açıklamalarının Osmanlı Müslümanlarının etnik temizliğe uğratılmasının yol açtığı büyük acıları görmezden gelen bir misyoner zihniyeti devam ettirdiğini'' bildirdi. Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan TCA'ın Başkanı Lincoln McCurdy tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki Türk Amerikalıların 19'uncu yüzyıl ve 20'nci yüzyılın başlarındaki kötü olaylar sırasında aile üyelerini kaybedenlerin üzüntüsünü paylaştığı belirtildi. Açıklamada, ''Bununla birlikte Başkan Obama'nın bu tarihe ilişkin görüşleri ve açıklamalarının Ermenilerin acılarını yüceltirken Osmanlı Müslümanlarının Balkanlar'dan, Doğu Anadolu'dan ve Kafkaslar'dan etnik temizliğe uğratılmasının yol açtığı büyük acıları görmezden gelen bir misyoner zihniyeti sürdürdüğünü de belirtiriz'' denildi. ''19'uncu yüzyıl ve 20'nci yüzyılın başlarında 5 milyon Osmanlı Müslümanının öldürüldüğü ve 5 buçuk milyonunun yüzyıllarca yaşadığı topraklardan sürüldüğüne'' işaret edilen açıklamada, ''TCA'nın bu yıllar esnasında Osmanlı Müslümanlarına yaşatılan trajediler eşit biçimde kabul edilmediği müddetçe Türkler ile Ermeniler arasında uzlaşının mümkün olmadığına inandığı'' belirtildi. ''TCA'nın bir kez daha ABD'deki Ermeni diasporasına dostluk elini uzatmak istediği'' belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''TCA olarak yıllar boyunca Türk Amerikalılar ile Ermeni Amerikalılar arasındaki bölünmeleri gidermede katkı sağladığına inandığımız programları hayata geçirdik. Bunlara Ermeni Amerikalıların Türkiye'de okumalarına yönelik burs programı ve Ermenilerin Türkiye'nin kültürel mirasında yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri çok sayıda katkının tanınması çabaları dahil. Toplumlarımız arasında diyaloğu güçlendirerek iki ülke arasında karşılıklı anlayışı yeniden inşa etmede olumlu bir rol oynayacağımızı umut ediyoruz.''