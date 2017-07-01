Türk Büyükelçiliği: Erdoğan'ın izin alması gerekmiyor

Almanya'da G20 Zirvesi kapsamında Hamburg'a gidecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede konuşma yapmayı planladığı etkinliğe yasak getirilirken, Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “İzin almaya gerek olmadığı” belirtildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nden cumartesi günü yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk konsolosluklarında yapacağı olası bir konuşma için Federal Hükümet'ten izin alması gerekmediği ifade edildi.

Açıklama Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu tarafından yapıldı. Soğukoğlu, Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu kararın tamamen Erdoğan'a ait olduğunu" ifade etti.

Sözcü, "konsolosluk rezidanslarının yasal olarak yabancı devlet alanı statüsünde görülmediğini ancak devletler hukukunun özel koruması altında" olduğunu söyledi. Bu nedenle, olası etkinliklere yönelik ev sahibi ülkeden izin alınmasının gerekli olmadığı belirtti.

Federal Hükümet hafta içinde Türkiye'nin etkinlik talebini geri çevirmişti. 30 Haziran’da ise Federal Hükümet, yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin Almanya'da yapmak isteyecekleri seçim kampanyası etkinliklerinin Almanya’da yapılacak seçimlerden 3 ay önce yasaklanması yönünde karar aldı.

Türkiye'deki referandum süreci kapsamında Almanya'da konuşma yapmasına izin verilmeyen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Hamburg'daki Türk konsolosluk rezidansında konuşma yapmıştı.

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DW/dpa/GA/DÇ