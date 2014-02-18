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Dünya
Deutsche Welle

Türk Büyükelçi 'lahana kralı' seçildi

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, geleneksel Oldenburg Kara Lahana Kralı unvanını alan ilk yabancı büyükelçi oldu.

18 Şubat 2014 09:44


T.C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, ‘Oldenburg Kara Lahana Kralı' unvanına layık görüldü. 1956 yılından bu yana devam eden gelenek kapsamında her yıl siyaset, ekonomi ve kültür dünyasından tanınmış bir isim unvanın sahibi oluyor. Karslıoğlu ile birlikte ilk kez yabancı bir devletin büyükelçisi Oldenburg Kara Lahana Kralı seçilmiş oldu.

Karslıoğlu, ‘Krallık' unvanını pazartesi akşamı Berlin'de Aşağı Saksonya Eyaleti Temsilciliği'nde düzenlenen törenle Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili selefi Başbakanlık Dairesi'nden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Altmaier'den devraldı.

Özellikle Almanya'nın kuzey bölgelerinde köklü bir geleneğe sahip olan kara lahana yemeğinin içinde kara lahananın yanı sıra, bol miktarda domuz etinden yağ ve sosis çeşitleri de bulunuyor. Karslıoğlu'nun Müslüman olduğunu göz önünde bulunduran aşçılar bu yıl orijinal yemeğin yanında domuz eti yerine tavuk etli ve vejetaryen çeşitlerini de hazırladılar.

Oldenburg kenti, kent ve bölgenin başkentte lobisini yapmak üzere her yıl geleneksel “Oldenburg Kara Lahana Yemeği” günü düzenliyor ve bir kişiyi “Oldenburg Lahana Kralı” seçiyor. Bu geleneksel tören, Bonn'un başkent olduğu dönemlerde de siyaset dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan bir etkinlik olarak kök salmıştı. 1956 yılından bu yana devam eden geleneğe sadece 1962 yılındaki sel felaketi ve 1991'deki Körfez Savaşı nedeniyle ara verilmişti.

Unvana layık görülen ünlü isimler arasında Başbakan Angela Merkel ve eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da bulunuyor. Kral ya da Kraliçe’nin, bir yıllık görev süresi içinde kentin çıkarlarını koruması, ayrıca en az bir kez kenti ziyaret etmesi gerekiyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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