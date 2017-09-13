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Dünya

Türk Büyükelçi Kılıç, Kosova Başbakanını ziyaret etti

Enis TABAK, Priştine, 13 Eylül (DHA)- Üç ay aradan sonra kurulan yeni Kosova hükümetin Başbakanı Ramuş Haradinay, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ı makamında kabul etti

13 Eylül 2017 18:52

Enis TABAK, Priştine, 13 Eylül (DHA)- Üç ay aradan sonra kurulan yeni Kosova hükümetin Başbakanı Ramuş Haradinay, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ı makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili basına gönderilen yazılı açıklamada, Büyükelçi Kılıç\'ın Kosova\'nın yeni Başbakanı Ramuş Haradinay\'ı makamında ziyaret etttikleri belirtildi. Açıklamada, Büyükelçi Kılıç\'ın yeni Kosova Hükümetine başarı dilekleri ve her iki ülke arasındaki yakın ilişki ve işbirliğinin daha da ileriye taşınması konusunda karşılıklı kararlılığımızı yineledik ifadelerine yer verildi.

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