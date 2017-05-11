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Deutsche Welle

Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'e Papa bile yardım edemez

Vatikan'daki Türkiye Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlanmadığını savunarak "Deniz Yücel'e Papa'nın bile yardım edemeyeceğini" söyledi

11 Mayıs 2017 21:43

Roma'da KNA (Katolik Haber Ajansı) haber ajansının sorularını yanıtlayan Vatikan'daki Türkiye Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türk hükümetinin demokrasiyi terk ettiği iddialarını reddetti. Türk hukuk sisteminin "özgür ve bağımsız" bir biçimde çalıştığını savunan Büyükelçi, Türkiye'de "bir kişinin suçlu olup olmadığına Türk hukukunun kendi kuralları ve elde bulunan kanıtlar çerçevesinde" karar verildiğini ve "buna kimsenin müdahalede bulunamayacağını" söyledi.

Paçacı, tutuklu gazeteci Deniz Yücel için "Papa'nın af çağrısının da işe yaramayacağını" ifade etti. Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlandığı iddialarının ise "negatif propaganda" olduğunu savunan Büyükelçi, söz konusu iddiaların "Gülen kültünün yurtdışındaki lobi çalışmalarının bir sonucu" olduğunu söyledi.

"İdam cezasını halk istiyor"

Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi tartışmalarına da değinen Büyükelçi, "idam cezasını halkın talep ettiğini" söyledi. "Erdoğan yalnızca insanların talebini dile getiriyor" şeklinde konuşan Büyükelçi, idam cezasının teolojik olarak İslam'da "bir sorun teşkil etmediğini" de sözlerine ekledi.

Öte yandan Paçacı, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulan ve kabul edilen anayasa değişikliğini de savundu. Paçacı, değiştirilen anayasa maddelerinin "daha fazla demokratik denetim, daha fazla hesap verme zorunluluğu ve güçler ayrılığı" getirdiğini söyledi. "Batı medyasının anayasa değişikliğini yanlış yorumladığını" belirten Paçacı, sanıldığının aksine "Cumhurbaşkanı'nın gücünün artmasının söz konusu olmadığını" kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/BÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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