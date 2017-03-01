Türk Büyükelçi Alman Dışişleri’ne davet edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in talebi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın bugün Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi.

Büyükelçi Aydın’ı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter J. Lindner kabul etti. Büyükelçi Aydın’a, Almanya’nın demokrasi, ifade ve basın özgürlüğüne verdiği önem aktarılırken, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkındaki tutuklama kararının orantısız ve kabul edilemez olduğu iletildi.

Görüşmede Almanya’nın en önemli gazetelerinden birinin muhabiri olan bir gazetecinin yazdığı haberlerden ötürü hedef olduğu suçlamalar ile bu zeminde alınan tutuklama kararının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı görüşü aktarıldı.

Lindner’in ayrıca bu gelişmelerin Türk-Alman ikili ilişkilerine zarar vereceği uyarısını da ilettiği belirtildi.

“Gazeteci değil”

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre görüşmede Büyükelçi Aydın yargıya intikal etmiş bir konu ile ilgili yorum yapmanın doğru olmayacağını, Türkiye’de gazetecilerin gazetecilik faaliyetinden ötürü değil suç oluşturan başka faaliyetlerden ötürü yargılandığını savundu.

Almanya’nın konuyla ilgili tepkisinin “orantısız” olduğunu savunan Büyükelçi’nin Deniz Yücel için "kendisi gazeteci değil” dediği de öğrenildi.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt’in muhabiri için kullanılan bu ifade diplomasi kulislerinde şaşkınlık yaratırken bunun Türkiye-Almanya ilişkilerinde gerilimin süreceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Alman yetkililer bunu ikili ilişkilerde diyalog ve işbirliğini sekteye uğratacak bir tavır olarak değerlendiriyor.

Konsolosluk desteği girişimi

Bu arada Almanya Deniz Yücel’e konsolosluk desteği sağlamak istiyor. Ancak Türkiye çifte vatandaş olan Deniz Yücel'in sadece Türk vatandaşlığını dikkate alıyor ve bu talebi reddediyor.

Gözaltında bulunduğu sırada konsolosluk desteği için girişimde bulunan Almanya’nın tutuklama kararı sonrasında bugün Ankara’da Büyükelçilik üzerinden ikinci bir girişimde bulunduğu, bu talebini yinelediği ve olumlu yanıt beklediği belirtildi.

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Değer Akal / Berlin