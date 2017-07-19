Türk Büyükelçi Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanması Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir gerginliğe yol açtı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer'in verdiği bilgilere göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın konuyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Schäfer, Alman hükümetinin "son derece net" ifadelerinin Türk hükümetine "hiçbir yanlış anlaşmaya mahal vermeyecek şekilde" ve "dolaylı yollara başvurmadan" iletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Schäfer, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de konu nedeniyle tatilini yarıda keserek Berlin'e döndüğünü bildirdi.

Büyükada’da hak savunucularının güvenliği konulu bir çalışma toplantısı yapan aktivistlerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği üyesi Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun, İsveçli eğitmen Ali Gharavi ve Alman danışman Peter Steudtner, 13 gün süren gözaltı sürecinden sonra dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından "terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla tutuklanmıştı. Alman aktivist Steudtner'in, stres ve travma konularında eğitim vermek amacıyla toplantıya katıldığı belirtiliyor.

Steudtner'in hayat arkadaşı Alman basınına yaptığı açıklamalarda terör suçlamalarının 'absürt' olduğunu belirtmişti.

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AFP/DW, BÖ/BK