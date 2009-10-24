Türk-Bulgar sınırında 79 kilo eroin yakalandı

Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Kaptan Andreevo gümrük kapısında 79 kilogram eroin ele geçirildi.

Bulgaristan Gümrükler Ajansının açıklamasına göre, Türkiye'den Almanya'ya gitmek üzere transit geçiş için Bulgaristan'a giriş yapmaya çalışan Almanya plakalı özel bir otomobilde şüphe üzerine arama yapıldı.

Aramada, Citroen marka otomobilin alt kısmında özel yapılmış bir bölmede 152 paket halinde toplam 79 kilogram eroin bulundu.

Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon avro olduğunu kaydeden yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve otomobilin Türk sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan zanlının hem Türkiye, hem de Almanya vatandaşı olduğu öğrenildi.

Yılbaşından bu yana Kaptan Andreevo gümrük kapısında ele geçirilen eroin miktarının, bu son olayla birlikte 330 kilograma çıktığı bildirildi.