Türk botu, Yunan botunu Kardak'a yaklaştırmadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'un Gümüşlük Mahallesi\'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları\'na dün fırtına nedeniyle gelmeyen Türk ve Yunan botları, bugün öğle saatlerinden itibaren yine bölgedeydi. Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunu kayalıklara yaklaştırmadı.

Ege Denizi\'nde etkili olan fırtına nedeniyle Kardak Kayalıkları\'na gelemeyen Türk sahil güvenlik botları, bugün öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini yitirmesiyle bölgeye geldi. Yunanistan\'ın Kilimli Adası\'ndan (Kalimnos) Kardak Kayalıkları\'na 1 mil kadar yaklaşan Yunan botuna, kayalıklara 50 metre uzaklıkta bekleyen Türk botu engel oldu. Yunan botu rotasını değiştirip, tekrar Kilimli\'ye dönmek zorunda kaldı.

FOTOĞRAFLI