Türk bonoları Japonların gözünden düştü

Gezi Parkı olayları, Türk bonolarının Japon yatırımcılar arasındaki popülerliğini yitirmesine neden oldu.

Bloomberg’in haberine göre, Japonlara satılan ve ‘uridashi bonosu’ olarak da bilinen Türk Lirası cinsi bonoların satış oranı bir yılda yüzde 8.5’ten yüzde 3.7’ye geriledi. Japonların tercih listesinde 4. sıraya düşen Türkiye , 8. sıradan 2.liğe çıkan Meksika tarafından sollandı. Meksika’nın ardından ise ABD ve Avustralya geliyor. Japon pazar ekonomisti Toru Suehiro, “Japon yatırımcılar eylemler yüzünden Türk bonolarından kaçıyor. Ancak Meksika pesosunun, yakından ilişkili olduğu gelişen ABD ekonomisinin yardımıyla parlayacağı düşünülüyor” dedi.

Portföy müdürü Kazuto Doi ise “Japonlar Türkiye’nin yatırım derecesinden umutluydu ama son dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar onları daha rahat hareket edebilecekleri Meksika’ya yönlendirdi” yorumu yaptı. Düşük maliyetli uluslardaki yatırımcıların, paralarını faiz oranı yüksek ekonomilerde değerlendirmek istemeleri Japonlar arasında oldukça yaygın bir davranış. Bu tür Japon yatırımcılara, evin bütçesini kontrol eden ev hanımlarına atfen “Watanabe Hanım” da deniyor.