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Spor

Türk boksör Pehlivan elendi ANKARA (A.A)

03 Ekim 2011 14:43

-Türk boksör Pehlivan elendi ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 16. Dünya Boks Şampiyonası'nda bugün sabah seansında 49 kiloda ringe çıkan Türk boksör Ferhat Pehlivan, Ekvatorlu rakibi Carlos Quıpo'ya 17-10 yenilerek şampiyonaya veda etti. İlk raundda rakibiyle başa baş bir performans sergileyen Pehlivan, ikinci ve üçüncü raundlarda ise aradaki sayı farkının açılmasını önleyemedi. 3-3, 6-4 ve 8-3'lük skorlarla ringden mağlup ayrılan Pehlivan, Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na veda etti. Dünya Şampiyonası'nın akşam seansında ise Türk boksörlerden 56 kiloda Furkan Ulaş Memiş, Tacikistanlı rakibi Anvar Yunusov ile 91 kiloda ise Bahram Muzaffer, Alman rakibi Alexander Paverov ile tur mücadelesi için ringe çıkacak.

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