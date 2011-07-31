Türk bisikletçi Avrupa şampiyonu oldu

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Portekiz'de 26 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek olan 23 Yaş Altı ve Gençler Pist Bisikleti Avrupa Sampiyonası'nda Türk sporcuların başarısı sevinç yarattı. Türk bisiklet tarihinde bir ilki gerçekleştiren Ahmet Örken (18) pist bisikletinde çoklu bir müsabaka olan ve 6 disiplinden oluşan ''Omnium'' branşında gençler Avrupa Şampiyonu olurken, ikinciliği İtalya'dan Niccolo Bonifazio, üçüncülüğü ise Belçikalı Jasper De Buyst elde etti. 23 yaş altında yarışan diğer Türk sporcu Recep Ünalan (21) ise aynı dalda Avrupa 7'nciliğini elde etti.





İlk kez 2010 yılı ocak ayında pist bisikleti ile tanışan Ahmet Örken o tarihten bu yana başarılı sonuçlar alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz yıl bu branşta dünya 8'inciliğine ulaşan Ahmet Örken, yeteneği ve disiplinli antrenmanları ile sadece bir yıl sonra Avrupa Şampiyonu ünvanına ulaşırken, Recep Ünalan 2012 Londra Olimpiyatları seçmeleri için avantaj elde etti.

Örken ve Ünalan, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan Sporcu Gelişim Projesi kapsamında İsviçre ve İspanya'da bulunan antrenman merkezlerinde Türk ve yabancı antrenörler eşliğinde çalışıyorlardı. Çalışmalarını son olarak Mallorca'da sürdüren Türk sporculara kariyerinde 8 dünya şampiyonu yetiştiren baş antrenör Andy Sparks eşlik etti. Antrenör Gelişim Projesi dahilinde Türkiye'nin bu dalda en üst kategori olan uluslarası antrenör belgesine ulaşan milli takım antrenörü Mutlu Erçevik'in nezaretinde uzun süredir yurtdışında çalışan Türk sporcular kısa sürede bu alanda zirveye çıkarak harkesi şaşırttı.







TBF Başkanı Müftüoğlu





TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan başarının Türk bisiklet tarihinin en önemli başarısı olduğunu söyledi. Türk bisikletçilerin uluslararası alanda madalyaları olduğunu, Ancak Avrupa ve dünya şampiyonalarında bugün kadar hiç bir Türk sporcunun kürsüye çıkmadığına işaret eden Müftüoğlu, ''Ülkemizde pist bulunmamasına rağmen alınan bu sonuç ne kadar planlı ve disiplinli bir çalışma yapıldığını ortaya koyuyor'' dedi.





Türkiye'de veledromlar yapılması için Spor Genel Müdürlüğü ile çalışma başlattıklarını belirten Müftüoğlu şunları söyledi:





''Sayın Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, pis bisikletinde de Türkiye'nin uluslararası arenada başarılı olmasını istedi. Sporcu Gelişim Projesi çerçevesinde Türk sporcuların bu alanda çalışma yapmasını istedi. Biz de sporcularımızı yurtdışına göndererek en iyi antrenörler eşliğinde çalışmalarını sağladık. Bir yıl gibi kısa sürede bu kadar başarılı olmaları gerçekten de bizleri gururlandırdı. Bu başarıda genel müdürümüz Yunus Akgül'ün katkısı çok büyüktür. Bu projenin koordinatörlüğünü yapan asbaşkanımız Abdurrahman Açıkalın ve sporcularımıza yurtdışında eşlik eden antrenör Mutlu Erçevik'in de bu başarıda büyük payı vardır.''





Türkiye'de veledromlar yapıldığında pist bisikletindeki başarıların daha da artacağını dile getiren Müftüoğlu, ilk kez Avrupa'da bir sporcuyu kürsüye çıkarmanın gururu içinde olduklarını söyledi.

Avrupa şampiyonasında İstiklal Marşı'nı dinlemenin kendisini çok duygulandırdığını anlatan TBF Başkanı, ''Türk bisikletinin sportif başarıyı yakalayacağından hiç kuşkum yoktu. Bunun için planlı bir şekilde çalışıyorduk ve başarıların yakın olduğunu hissediyorduk. Avrupa şampiyonasında ilk kez bir Türk sporcunun kürsüye çıkması bu başarıyı daha da anlamlı hale getirmiştir'' dedi.





