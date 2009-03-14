Türk bilişimciye FBI’dan suçüstü

Muhbir ve telekulak





Görevini kötüye kullanmak, zimmetine para geçirmek ve rüşvetle suçlanan Türk yöneticiye açılan dava yüzünden, ABD’nin ilk "Bilişim Bakanı" olan Vivek Kundra’nın koltuğu da tehlikede.ABD'nin başkenti Washington’ın Bilişim İdaresi bölümünde "Baş Güvenlik Yöneticisi" olarak çalışan Yusuf Erkan Acar (41), Beyaz Saray’ı sarsan yolsuzluk davasında yargılanacak.Görevini kötüye kullanmak, zimmet, kara para aklama ve rüşvetle suçlanan Acar, 2004’ten beri belediyedeki bilişim bölümünün satın alma işlerinden sorumluydu. Mahkemedeki iddiaya göre, bugün 69 milyon dolarlık bütçeye sahip dairede 600 çalışan ile birlikte görev yaparak yılda 127 bin dolar kazanan Acar, hiç teslim edilmeyen ürünlere fatura keserek hükümeti dolandırdı.Acar, imza yetkisini kullanarak, üretici bir şirketle bilgisayar yazılımı satışı konusunda sözleşme yapıyordu. Bu şirket belediyeye yüksek bir fatura kesiyordu. Şirket, Acar’ın kurduğu "Circle Networs" adlı bir başka firmaya aradaki fiyat farkının yarısını yatırıyor ve böylece "ganimet" paylaşılmış oluyordu. Bazen Acar’ın eşi G.’ye de bu şirketlerden çekler gönderiliyordu.En az bir yıl içinde birçok şirketle anlaşılarak yaklaşık 50 milyon dolar böylece hortumlandı. Örneğin, Acar’ın arkadaşı olan Sushil Bansal’ın (42) şirketi, son beş yılda belediyeye sattığı ürünler sayesinde 13 milyon dolar kazandı. Bansal, geçen ağustosta, "ABD’de Yılın Hintli İşadamı" bile seçildi.Yolsuzluğu ortaya çıkaran süreç, geçen martta başladı. Acar, eski bir ABD ordusu görevlisi olan bir elektrik mühendisini işe aldı. Bir cuma gecesi içki içerlerken, herşeyi yeni çalışanına anlattı. Bilgisayarla sahte kimlik bastığını, hayali işçi çalıştırıp maaşlarını hükümetten aldığını da söyledi.FBI’ya başvuran gönüllü muhbire elektronik böcek takıldı ve Acar ile Bansal’ın telefonları dinlenmeye başladı. Acar, aralık ayındaki bir konuşmasında kimsenin onu yakalayamacağını öne sürerek, "Hiçbir şey olmaz. Gerekirse hemen ilk uçağa atlayıp Türkiye’ye gider, ortadan kaybolurum" diyordu. 200 bin doları da "diplomatik kılıfla" yanında götürebileceğini söylüyordu.Polis, evine yaptığı baskında, zanlıyı, eşi G. Acar ve 70 bin dolar nakit parayla yakaladı. Acar, ilk duruşmaya salı günü çıkarılacak. (Hürriyet)