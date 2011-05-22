-TÜRK BİLİM İNSANI YILIN ''YENİ KAŞİFİ'' WASHINGTON (A.A) - 22.05.2011 - Türk bilim insanı Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, National Geographic dergisince 2011 yılının ''yeni kaşifi'' seçildi. Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi, Kars KuzeyDoğa Derneği Başkanı, kuş bilimci ve ekolog Şekercioğlu, derginin, 2011 yılının genç, öncü ve vizyon sahibi, keşfin, maceranın ve küresel sorunların çözümünde sınırları zorlayan bir sonraki neslin yenilikçi bilim insanlarını belirlediği 14 kişilik listede yer alan tek Türk bilim insanı oldu. ''2011 National Geographic Yeni Kaşifleri'' listesinde Şekercioğlu'nun yanı sıra kültür eğitmeni ve Ortadoğu barış çalışanı Aziz Ebu Sarah, çevre bilimci Jennifer Burney, yer bilimci ve astrobiyolog Kevin Hand, paleontolog Jorn Hurum, yaban hayatı araştırmacısı Paula Kahumbu, biyomühendis Kakani Katija, ekolog Sasha Kramer, çevreci Juan Martinez, entomolog Dino Martins, atık su mühendisi Ashley Murray, yaban hayatı ekoloğu ve film yapımcısı Adrian Seymour, bilim girişimcisi Hayat Sindi ve doğa korumacı Tuy Sereivathana bulunuyor. National Geographic'in Yeni Kaşifler Programı, ''henüz kariyerlerinin başlarında yaptıkları keşiflerle dünyaya ilgili bilgilere önemli katkılarda bulunan, eşsiz yeteneklere sahip ve ilham veren maceracı bilim insanlarını desteklemeyi'' amaçlıyor. Kurulduğu 2004 yılından bu yana Catherina B. Reynolds Vakfı tarafından desteklenen program kapsamında, çalışmalarında kullanmaları ve yeni keşifler yapmaları için ''yeni kaşiflerin'' her biri 10 bin ABD dolarıyla ödüllendiriyor. National Geographic'in yeni kaşifleri, derginin geleneksel araştırma alanları olan antropoloji, arkeoloji, fotoğrafçılık, uzay araştırmaları, yer bilimleri, dağcılık ve kartografi dallarının yanı sıra dünya teknolojileri, müzik ve film yapımcılığına kadar birçok alandan seçilebiliyor. National Geographic'in Sorumluluk Programları Başkan Yardımcısı Terry Garcia, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: ''National Geographic'in temel görevi, insanların gezegenimizi koruması için onlara ilham vermektir. Yeni kaşiflerimiz de bu görevi daha ileriye taşımak için çabalayan seçkin genç liderlerdir. Umut veren kariyerleri nedeniyle biz de onları desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her biri kendi alanında çığır açan kişilerdir ve yarının Edmund Hillary'lerini (Everest Dağı'na ilk tırmanan ünlü dağcı), Jacques Cousteau'larını (ünlü su altı kaşifi) ve Dian Fossey'lerini (ünlü dağ gorili araştırmacısı) temsil ediyorlar.'' National Geographic'in ''2011 Yeni Kaşifleri'' arasındaki tek Türk olan Şekercioğlu, kuşların soylarının tükenmesinin nedenlerini ve sonuçlarını küresel düzeyde araştırıyor ve gelişen dünyada elde ettiği bulguları Kars'ta kurduğu ve yürüttüğü çevre derneği KuzeyDoğa aracılığıyla yerel tabanlı doğa koruma çalışmalarına uyguluyor. Bilimsel araştırmalarıyla bu yüzyılın sonuna kadar tüm kuş türlerinin yüzde 25'inin soylarının tükenebileceğini belirleyen Şekercioğlu, bunun en önemli sebeplerini doğal alanların yok olması ve küresel ısınmanın giderek artan etkisi olarak gösteriyor. Arazi çalışmaları ve literatür taramalarının sonuçlarını tüm gezegende kuş türlerinin hangilerinin tehdit altında olduğunu göstermeye yarayan bir veri tabanında toplayan Şekercioğlu, buna ek olarak Türkiye ve diğer ülkelerin yöre halklarıyla beraber çalışarak nesli tehlike altında olan kuş türlerini ve onların yaşam alanlarını korumak için öncü projeler yürütüyor.