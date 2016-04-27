Türk bilim kadını Canan Dağdeviren, Stephen Hawking'i Harvard'da misafir etti

ABD'deki bilimsel çalışmalarıyla bilinen ve "Giyilebilir Kalp Pili" çalışması ile dünyanın gündemine oturan Türk bilim kadını Canan Dağdeviren, dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking'i Harvad Society'de misafir etti. Posta'da yer alan habere göre, buluşmanın sebebi ise, Dağdeviren'in ALS hastası Hawking için geliştirdiği yeni bir cihazdı.

Canan Dağdeviren, Hawking'le buluştuğu ana ait bir fotoğrafı kişisel Twitter hesabından "Hayatımın kahramanlarımdan birine evsahipliği yapmak gerçekten olağanüstüydü" notuyla paylaştı.

Semiha Koçyiğit adlı bir kullanıcı da, Facebook'tan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Canan Dağdeviren, Türkiye'nin bilim insanı. Dün akşam Prof. Hawking'i Harvad Society'de misafir etti. Prof. Hawking için yapacağı sürpriz aleti onun gibi ben de bekliyorum. Bugün, Türkiye Canan Dağdeviren'i konuşmalıydı. Tüm gazeteler bunu yazmalıydı. Canım, bizler seninle gurur duyuyoruz. Başarıların daim olsun güzel kızım."

Dağdeviren, Türkiye'den Harvard Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk isim olmuş ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından hazırlanan 35 Yaş Altı Mucitler Listesi'ne girmeyi başarmıştı.

Canan Dağdeviren'in paylaşımı şöyle: