Türk bayrağının yanında Kürt halkının bayrağı da dalgalansa ne olur?

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, "TBMM olacak, ancak Marmara'da da parlamento olacak, bunun yanında Kürdistan Parlamentosu da olacaktır. Erdoğan'ın 'Milli Birlik Projesi'ne karşı biz de Demokratik Özerklik Projesi'ni 'Milli Beraberlik Projesi' olarak görüyoruz’’ dedi.



‘10'uncu Munzur Kültür ve Doğa Festivali' için geldiği Tunceli'de Seyit Rıza heykelini ziyaret eden Baydemir, 'Demokratik Özerklik Projesi'nden bahsederken şu ifadelerde bulundu:



"Demokratik Türkiye bütün etnik kimliklerin, emekçilerin inançların hiç birtanesinin kendisini dışarıda görmediği, baskılanmadığı, kendini özgürce ifade ettiği ve aynı zamanda gelir dağılımında da adeletin sağlandığı demokratik, müreffeh bir Türkiye yaratma projesidir. Peki demokratik müreffeh bir Türkiye nasıl olacak? Özerk Doğu Karadeniz olacak Özerk Orta Karadeniz olacak, aynı zamanda Demokratik Türkiye Özerk Kürdistan olacak."





'Türk bayrağının yanında, Kürt halkının bayrağı da dalgalansın'



Biri çıkıp sen yanlış anlamışsın diyebilir ama ben böyle anladım. Ben böyle yorumluyorum. Demokratik özerklik projesinde TBMM var olmaya kesinlikle devam edecektir. Asla buna bir itiraz yok TBMM devam edecektir İstiklal Marşı, Türkiye'de okunmaya devam edecektir. Buna hiçbir itiraz yok Türk bayrağı Türkiye’de dalgalanmaya devam edecektir. Buna da hiçbir itirazımız yok ama bununla birlikte her bölgede bölgesel parlemento olacaktır. Bu bölgesel parlamentolardan bir tanesi de Kürdistan Bölgesel Parlamentosu olacaktır. Türk bayrağının yanında Türkiye bayrağının yanında benim dedelerimin, hepinizin dedelerinin de katkısı ile ödemiş olduğu bedelle elde edilen ve şu an asılan bayrağın yanında elbette ki Kürt halkının da yerel renkleri, bayrağı da gökyüzünde olacaktır. Belediye binamızın önünde ay yıldızlı Türk bayrağımızla sarı kırmızı yeşil bayrağımız dalgalansa ne olur"



Baydemir, Valiliğin, Seyit Rıza heykeli ile ilgili soruşturma başlattığı hatırlatılınca, “Valinin bunu isteyerek yaptığını sanmıyorum. Mahalle baskısından dolayı yapmıştır” dedi.





Heykel açıldı



10. Munzur Kültür ve Doğa Festivali, valiliğin onay vermediği Dersim İsyanı’nın lideri Seyit Rıza adını taşıyan parkın ve heykelinin açılışıyla başladı. Kışla Meydanı'ndaki açılışı BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Şerafettin Halis, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin ve Seyit Rıza’nın torunu Rüstem Polat birlikte gerçekleştirdi.



Törene katılanlardan bazıları heykeli öptü. Festivalin açılışına Vali Taşkesen katılmadı. Halis katılımın az olmasını "Kitle bu kadar olmamalıydı, bu meydan dolmalıydı. Şimdi soruyorum yakın zamana kadar Seyit Rıza’nın arkasına sığınarak siyaset yapanlar bugün nerede" diyerek eleştirdi. Şahin de belediye meclisinde iki kez alınan kararla parka Seyit Rıza adını verdiklerini Valiliğin ise Harf Kanunu'na muhalefetten kabul etmediğini kaydetti.



Valilikten yapılan açıklamada ise Seyit Rıza isminin verilmesini değerlendirilmesi için adli makamlara intikal ettirildiği belirtildi. Söz verilmeyince töreni terk eden CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de Tuncelileri de festivali protesto etmeye çağırdı.



Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, panel öncesi yeni açılan 1937 yılında asılarak idam edilen ‘Dersim İsyanı'nın önde gelen isimlerinden Seyit Rıza heykelini Tunceli Belediye Başkanı BDP'li Edibe Şahin ile birlikte ziyaret ederek çiçek bıraktı. Baydemir, Tunceli Valiliği'nin heykelin kaldırılması için suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılınca, şöyle konuştu:



“Bu heykelin buradan kaldırılacağını düşünmüyorum. Bence başarılı, kritik bir eşik ve kanımca dersim halkı bunu aştı. Ben bu heykelin buraya dikilmesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyit Rıza heykeli, yakın geçmişimizle yüzleşmek ve hakikaten Türkiye'deki bütün kimliklerin bütün inançların özgür geleceklerini yaratmanın sembolüdür. Geçmişimiz ile yüzleşmezsek emin olunki emin bir gelecek, özgür bir gelecek yaratma şansına da sahip olmayacağız. Bu itibar ile bu heykelden korkmamak lazım. Tam tersine dediğim gibi bu onurlu bir barışın, demokratik bir yaşamın sembolü olarak tanıtmak lazım. Sayın valinin de isteyerek dava açtığını ben düşünmüyorum. Muhtemelen mahalle baskısıdır, biraz da tabiri caizse ‘Ankara mahallesinin' baskısıdır. İnşallah o da aşılacaktır.”





Vali katılmadı



Dört gün sürecek festivalin açılışına geçen yıl katılan Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, bu yıl 1937 yılında 7 arkadaşıyla birlikte idam edilen ve mezarının hala nerede olduğu açıklanmayan Seyit Rıza'ın adı verilen park ve heykelinin açılışı nedeniyle katılmadı.





