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Türk bayrağının renginin değiştirilmesi teklifine ret

"Türk bayrağı, şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır, değiştirilemez"

14 Şubat 2018 15:16

Almanya'da yaşayan Cumali Mol adlı vatandaşın Türk bayrağının renginin siyah yapılması için yaptığı başvuruya TBMM Dilekçe Komisyonu'ndan olumsuz yanıt verildi. Anayasa ve yasaları anımsatan TBMM, "Türk bayrağı, şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Değiştirilemez" dedi.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Almanya/Berlin'de yaşayan Cumali Mol adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak Türk bayrağının renginin siyaha dönüştürülmesini teklif etti.

Dilekçe Komisyonu ise anayasa ve yasalarda Türk bayrağına ilişkin düzenlemeleri anımsatarak, "Türk bayrağı, şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Değiştirilemez" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin yanıtında, "Türkiye Cumhuriyeti anayasasının devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti hükümlerinin düzenlendiği III üncü maddesi ‘Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı ‘İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır' hükümlerini havi olup değiştirilemeyecek hükümlerin düzenlendiği IV üncü maddesi ise, ‘Anayasa'nın 1'inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' şeklinde düzenlenmiştir" denildi.

Dilekçe Komisyonu, sözkonusu hükümler çerçevesinde Türk bayrağının dönüştürülmesine ilişkin dilekçe hakkında yapılacak bir işlem olmadığını kaydetti.

 

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