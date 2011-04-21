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TÜRK BAYRAĞINI YERE ATAN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ ADANA (A.A)

21 Nisan 2011 21:04

-TÜRK BAYRAĞINI YERE ATAN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ ADANA (A.A) - 21.04.2011 - Adana'da izinsiz gösteri sırasında Türk bayrağını yere atan gruba polis müdahale etti. Dağlıoğlu Mahallesi'nde toplanan çoğunluğu yaşı küçük çocuklardan oluşan bir grup, mahalledeki sağlık ocağı yakınında güvenlik tedbiri alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine taş attı. Gruptaki bazı kişiler yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açıp, polise gösterdikten sonra yere attı. Bunun üzerine bölgedeki polis ekipleri, toplumsal olaylara müdahale aracı ve panzer eşliğinde müdahale etti. Müdahale sırasında yerdeki bayrağı alan yüzü kapalı bir gösterici ara sokaklara kaçtı. Daha sonra geri gelen gösterici, bayrağı bir duvarın üstüne bırakıp, uzaklaştı. Bu sırada, bayrağın içinde patlayıcı madde olabileceğini düşünen polisler, güvenlik tedbiri aldı. Bu sırada bayrağı duvarın bulunduğu evin sahibi aldı. Bayrak daha sonra polis ekipleri tarafından teslim alındı. Gösterilerin devam ettiği mahallede polis ekiplerinin önlemleri sürüyor.

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