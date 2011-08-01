-TÜRK BAYRAĞINI YAKMAK İSTEDİLER ADANA (A.A) - 31.07.2011 - Adana'da izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, polise taş ve havai fişek ile saldırdı. Polis, gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederken, gruptan bazıları Türk Bayrağı'nı yakmak istedi. Alınan bilgiye göre, Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde toplanan yüzleri maskeli bir grup, terör örgütü lehine slogan atıp lastik yakarak, yolu trafiğe kapattı. Grup, izinsiz gösterilere karşı tedbir amacıyla mahalledeki sağlık ocağının yanında görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine taş ve havai fişekle saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri gruba, panzer ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) su ile biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında caddenin gerisine doğru çekilen grup, polise çok sayıda havai fişek atarken, gruptan bazıları Türk Bayrağını yakmak istedi. Bayrağın yakılmak istendiğini gören Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu gösterici bayrağı yakamadan kaçtı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede gösteriler aralıklarla sürüyor.