-TÜRK BAYRAĞINI TAŞIYACAK SPORCU BELLİ OLDU ERZURUM (A.A) - 25.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın (Universiade Erzurum-2011) açılış töreninde Türk bayrağını kayakçı Sabahattin Oglago taşıyacak. Erzurum'un ev sahipliğinde 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Universiade Erzurum-2011'in açılış töreninde, Türk bayrağını taşıyacak sporcu belli oldu. Türk bayrağı, Salt Lake-2002, Torino-2006 ve Vancouver-2010'a katılan milli kayakçı Oglago'nun elinde olacak. 1984 yılında Muş'ta doğan ve 10 yaşında kayakla tanışan Sabahattin Oglago, spor yaşamını, Muş Özel İdare Spor Kulübü'nde sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencisi Oglago, 12 yıldan bu yana kayaklı koşuda Türkiye şampiyonu unvanını elinde bulunduruyor. Universiade Erzurum-2011'de Türkiye'yi kuzey disiplini kayaklı koşuda temsil edecek Oglago, ''Böylesine önemli bir organizasyonda bayrağı taşıma onurunu bana veren büyüklerime teşekkür ediyorum. Erzurum'da madalya için yarışacağım, madalya alacağıma tüm kalbimle inanıyorum'' dedi. -ANADOLU ATEŞİ, KIŞ OYUNLARINI ISITACAK 2011 UNIVERSIADE Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan başkanlığındaki Anadolu Ateşi dans topluluğu, Erzurum Cemal Gürsel Spor Salonu'nda sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürüyor. 2011 UNIVERSIADE'ın açılış ve kapanış törenlerinde herkese güzel bir gösteri yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren koro, dansçı ve sanatçıdan oluşan yaklaşık bin 150 kişi, ''Doğunun Kapıları'' gösterisiyle İpek Yolu üzerinden geçen ülkelerin kültürünü, Anadolu'da birleştiriyor. Organizasyonun mükemmel olması için ekibiyle birlikte soğuk havaya rağmen çalışmaları sürdüren Erdoğan, UNIVERSIADE'ye son iki günün kaldığını anımsatarak, yaklaşık 10 gündür Cemal Gürsel Stadyumu'nda sabahladıklarını söyledi. Anadolu Ateşi dans topluluğu olarak yapacakları gösterinin adının ''Doğunu Kapıları'' olacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: Doğunun Kapıları gösterisinin dört temel ana bölümden oluştuğunu da söyleyen Erdoğan, ''Erzurum tarihi kentinin 7 kapısı var. Biz bu 7 kapıdan dört kapıyı aldık ve dolayısıyla Anadolu'ya giren kültürler ve Anadolu'ya giren o kültürlerin burada harmanlaşması ortaya çıkacak. Türkiye'nin o eşsiz ebru güzelliğindeki rengarenk görüntüsünü yansıtmaya çalışacağız'' dedi. Gösteri sırasında eksi 20 derecede bile projeksiyon cihazlarının kullanılabilmesi için özel kule ve evler yaptıklarını belirten Erdoğan, ''Ekip, Avrupa'da ilk kez kullanılacak bir uçuş sistemini yapıyor. Stadın üzerinde 24 tane projeksiyon cihazı var. 550 civarında ışık robotumuz ve 150 civarında tarayıcımız ilk kez Türkiye'de kullanılacak'' diye konuştu. Anadolu Ateşi olarak şuana kadar 85 ülkede gösteriler yaptıklarına değinen Erdoğan, birçok uluslararası olimpiyatlarda da gösteri yaptıklarını ancak ilk kez 2011 UNIVERSIADE'nin görsel sanat etkinliklerinin tümünden Anadolu Ateşi'nin sorumlu olduğunu vurguladı. KANDEMİR: "MADALYA ALMAMIZ ZOR" Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Fahrettin Kandemir, Erzurum'da düzenlenecek 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ilişkin, ''Madalya almamız gerçekten zor, bunun adını doğru koymak gerekir. Umudumuz hep var. Özellikle short trackde çok umutluyum açıkçası'' dedi. -''TÜRKİYE, 2020 OLİMPİYATLARINA ADAY OLMALI''- Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye'nin 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na aday olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu olimpiyatlara aday olurken, planlamayı çok ciddi yapması gerektiğini vurgulayan Erdener, ''Henüz Türkiye'de bu alanda etkin bir çalışmayı gerçekleştirmiş değiliz. İstanbul'un geçmişte yürüttüğü olimpiyat ev sahipliği kampanyalarını da bilen biri olarak, şunu söyleyebilirim; 'Biz bugüne kadar diğer ülkelerin yaptığı gibi organize bir kampanya yürütemedik. Eğer 2020'ye aday olacaksak, kurumlar birlikte çalışmalı, ancak bir irade, bu koordinasyonu tam yetkiyle sağlamalı. İyi bir adaylık ve tanıtım sürecinin yaşanması için bu şart'' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Erdener, Türkiye'nini olimpik başarılarıyla ilgili de ''Ukrayna, Karadeniz kıyısından komşusuz ve sporda ileri bir ülke. Olanaklar açısından baktığımızda, bizim lehimize farklılar var. Ancak, Ukrayna'nın bugüne kadar oyunlarda kazandığı madalya sayısı 599. Bizim mutlaka Türkiye olarak bu açığı kapatmamız gerekiyor'' dedi. Erdener, ''Londra-2012'nin ardından Soçi'de kış oyunları, daha sonra 2016 Rio Olimpiyatları var. Türkiye olarak 3 olimpiyatta çok ciddi hedefler koyup, yüksek oranda başarıyı yakalamamız gerekir diye düşünüyorum'' diye konuştu.