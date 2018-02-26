Türk bayrağını öpen Mehmetçiği canlandırdı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de hızla yayılan sokak tiyatrosunda bu kez özel boyalarla tepeden tırnağa kadar boyanan tiyatro sanatçısı, asker kıyafeti giydi ve 10. Yıl Marşı eşliğinde elinde büyük bir Türk bayrağı ile performans sergiledi.

İzmir\'in Konak ilçesinin en işlek yeri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nin girişinde özel boyalarla tepeden tırnağa boyanan tiyatro sanatçısı, asker kıyafeti giydi ve 10. Yıl Marşı eşliğinde elinde büyük bir Türk bayrağı ile performans sergiledi. Bir süre hareketsiz şekilde heykel gibi duran sanatçı daha sonra yavaş hareketlerle Türk bayrağını salladı, sık sık öptü ve başının üzerinde taşıdı. Yerde duran pankartta ise \'Bizim için beş harf var; O da vatan\' diye yazdı.

Çevredekiler, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle hassasiyetin yüksek olduğu duygularla sergilenen performansı izledi ve coşkuyla alkışladı.



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