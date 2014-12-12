Türk bayrağını neden indirdiğini açıkladı

Diyarbakır'da 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığı nizamiyesindeki Türk bayrağının indirdiği gerekçesiyle tutuklanan 26 yaşındaki Ömer Mutlu ile ilgili iddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 26 yıla kadar hapisle yargılanması istenen Mutlu'nun ifadesinde, "Ramazan Baran'ın ölümünden dolayı çok üzüntülüydüm. Sinirlerime hakim olamayıp bayrağı indirdim" dedi.

Diyarbakır 'ın Lice İlçesi'nde 7 Haziran günü PKK 'nın yol kesme eylemlerine güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında çıkan çatışmada Ramazan Baran ile Baki Akdemir öldü. Ramazan Baran'ın cenazesi, 8 Haziran günü büyük bir gösteriye dönüşen cenaze töreniyle Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar, adı daha sonra Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı olarak değiştirilen 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığı'nı taşlarken, yüzü kapalı bir kişi de tali nizamiyesinde bayrak direğine tırmanıp asılı olan Türk bayrağını indirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, bayrağı indirdiği gerekçesiyle polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli Ömer Mutlu ile ilgili hazırlanan iddianame Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede bayrağı indiren şüpheli Ömer Mutlu'nun 'askeri yasak bölgelere girme', toplantı ve yürüyüşlere silahlı ve benzeri aletlerle katılma', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarından 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Açık ve kapalı yüzlü görüntüleri incelenerek tespit edildi

İddianamede 7 Haziran tarihinde Lice'nin Fisovası mevkiinde Diyarbakır- Bingöl karayolunun kapatılması nedeniyle gruba müdahale edildiği, bu sırada yaralanan Ramazan Baran'ın hayatını kaybettiği belirtildi. 8 Haziran tarihinde Ramazan Baran'ın cenazesinin Yeniköy Mezarlığı'na defnedilmesi sonrasında bir grubun izinsiz gösteri yaptığını ve 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı lojman bölgesini taşladığını ifade eden savcı, bu sırada grup içinde bulunan şüphelinin telleri aşarak bayrağı indirdiğini kaydetti. Cumhuriyet Savcısı, yürüyüşten önce yüzü açık olan şüphelinin daha sonra atleti ile yüzünü kapattığını ve bu görüntülerin incelenmesi sonucunda kimliğinin tespit edildiğini vurguladı. Şüphelinin 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı kuzey nizamiyesinde bulunan fens tellerini aşarak birlik içerisindeki bayrak direğine çıktığını, gönderde bulunan bayrağı yırtarak aldığını ve tel örgü dışındaki grubun üzerine attığını belirten savcı, Ömer Mutlu'nun daha sonra grup içine karışarak olay yerinden ayrıldığını kaydetti.

'Üzüntümden indirdim'

Şüphelinin Lice'de yakalandığı belirtilen iddianamede Ömer Mutlu'nun ifadelerine de yer verildi. Şüpheli Ömer Mutlu, iddianameye yansıyan ifadelerde, "Ramazan Baran'ın ölüm olayından dolayı üzüntülüydüm. Sinirlerime hakim olamayarak bayrak direğine çıkıp, bayrağı kopardım" dedi. İddianamede olay sırasında yüzü açık ve kapalı şekilde fotoğrafları gösterilen Ömer Mutlu'nun, fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği de belirtildi.

İddianamenin Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından şüpheli Ömer Mutlu'nun yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.