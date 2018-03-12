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Türk bayrağını indirmeye çalışınca linç edilmek istendi (2)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI Antalya'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışırken linç edilmek istenen ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişinin üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı

12 Mart 2018 22:18

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI
Antalya\'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışırken linç edilmek istenen ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişinin üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen A.Y.A. ile ilgili rektörlükten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Alanya Otogarı\'nda bu sabah saatlerinde üniversitemizde eğitim görmekte olan Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi A.Y.A. tarafından elim bir girişimde bulunularak şanlı bayrağımıza kabul edilemez bir saygısızlıkta bulunulmuştur. Kendisini ‘mehdi’ ilan eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan ancak asla mazereti ve açıklaması bulunmayan elim vakayı şiddetle kınar, adli ve kolluk kuvvetlerine intikal etmiş olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla ilan ederiz.\"

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