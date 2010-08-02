-TÜRK BAYRAĞI İÇİN KOŞTU, ŞAMPİYONA REKORU KIRDI BARCELONA (A.A) - 01.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 20. Avrupa Şampiyonası'nın son günde bayanlar 5 bin metrede yarışan Türk atletlerden Alemitu Bekele, 14:52.20'lik dereceyle birinci olup şampiyona rekoru kırarken, Elvan Abeylegesse 14:54.44'lük dereceyle ikinci oldu ve gümüş madalya aldı. Meryem Erdoğan ise 15:14.92'lik derecesiyle yarışı yedinci tamamladı. Türk atletizm tarihinde ilk defa bir yarışta iki Türk atletin ilk iki sırayı paylaştığı yarışta, son turda iyi depar atan Alemitu Bekele, rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Alemitu ve Elvan yarışın büyük bir bölümünü Portekizli Sara Moreira ve Jessica Augusto ile başta götürürken, son turda Portekizlileri geride bırakarak büyük bir başarı elde ettiler. Yarış sonunda ikinciliğe sevinmediği gözlenen Elvan, Alemitu'yu hemen tebrik ederek, soyunma odasına gitmeyi tercih etti. Alemitu Bekele ise yarışmayı 7. bitiren Meryem ile birlikte Türk bayrağını alarak, statta sevinç turu attı. Şampiyona rekoru kırdığını basın odasına geldiğinde gazetecilerden öğrenen Bekele, daha sonra kendisine tebrik için telefon eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. ''Altın madalya ve şampiyona rekoru kırdın. Neler hissediyorsun?'' sorusuna Alemitu Bekele, ''Şampiyona rekoru mu! Hadi ya. Ben sadece Türk bayrağını almak için koştum. Başka bir şey düşünmedim'' cevabını verdi. Yarışın son turlarında Portekizlilerle çekiştiği sırada Elvan ile ne konuştuğu sorulan Alemitu Bekele, ''Elvan'a son düzlükte (Portekizli kız dışarıdan çıkıyor, git) dedim. O da bana (sen git) dedi. Ben de geçtim. O da arkamda kaldı. Gerçekten çok güzel oldu'' şeklinde konuştu. Yarış içinde ayrıca Elvan ile bir diyaloğunun daha olduğunu kaydeden Alemitu, ''Portekizli atletlerden Sara, beni itiyordu. Ben de Elvan'a çarptım. Ve Elvan'a 'Ben bilerek yapmadım. Arkadan ittiler' dedim. O da kafasıyla tamam işareti yaptı'' açıklamasında bulundu. Bekele, Elvan'ın yorgun olması nedeniyle soyunma odasına gittiğini ve sevinçlerine katılamadığını söyledi. Bu arada basına açıklama yapan Elvan Abeylegesse de ''İkinciliğe pek sevinmemiş gibisin. Bekele ile birlikte Türk bayrağıyla tur atmadın'' şeklindeki bir yoruma, ''Sevindim çok güzel bir şey. İkinci madalya güzel. Türk bayrağıyla 10 bin metrede ben tur attığım için şimdi ona bıraktım'' karşılığını verdi. Türkiye'nin ilk defa bir Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalya kazanarak tamamlamasını da değerlendiren Elvan Abeylegesse, ''Mutluyum. Bu Türkiye atletizminin geliştiğini gösteriyor. İnşallah ileride daha iyi dereceler, madalyalar alırız'' dedi. Öte yandan Elvan Abeylegesse'nin ikinci olup gümüş madalya almasına rağmen, hemen soyunma odasına gitmesine Atletizm Federasyonu yetkililerinin tepki gösterdiği gözlendi. Alemitu'nun altın, Elvan Abeylegesse'nin gümüş ve 3. olan Portekizli Sara Moreira'nın bronz aldığı yarışta madalyalar düzenlenen törenle verildi.