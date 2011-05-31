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Ekonomi

Türk bayrağı Atina'yı kızdırdı!

65 milyar Euro ek kaynak verecekler, Yunanistan’ın kemerini iyice sıkacaklar...

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yunanistan’da, ‘Bıkkın Vatandaş’lar hükümeti protesto etmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) 110 milyar Euro krediye rağmen kurtaramadıkları Yunanistan’a 65 milyar Euro’luk yeni bir kredi ile “hayat öpücüğü” vermeye hazırlanıyor.

Avrupalı liderler, Yunanistan ekonomisine ‘eşi benzeri görülmemiş’ bir dış müdahaleye olanak sağlayacak bir anlaşmayı tartışıyor. Buna göre, Atina’ya verilecek yaklaşık 65 milyar Euro’luk yeni mali yardım karşılığında vergi toplama ve kamu mallarının özelleştirilmesine müdahale hakkı da talep ediliyor. Bu arada Yunanistan’da yeni kemer sıkma önlemleri de konuşuluyor. Hürriyet'in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası üyesi Lorenzo Bini Smaghi ise Yunanistan’ın gelecek yıla kadar 60-70 milyar Euro’ya ihtiyacı olduğunu söyledi.


Hükümet dalga geçiyor

Yunanistan’daki “Bıkkın-Öfkeli vatandaşlar” hareketi de dalga dalga büyürken, gösteriler İspanya’yı solladı. Atina’da parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı’nda 80 binden fazla Yunan, siyasetçilere “Hırsızlar, defolun” diye bağırdı. Başbakan Yardımcısı Teodoros Bayrak Atina'yı çıldırttıPangalos, gösteriler için, “Yeni teknoloji ürünü. Hiçbir ideolojik altyapısı yok” diye tanımlarken, bu tavır, göstericileri daha da öfkelendirdi.

Hollanda gazetesi Yunanistan’ı kızdırdı

Hollanda gazetelerinden De Pers, Santorini’deki Yunan Ortodoks Kilisesi’nin kubbesindeki haç yerine foto-montajla Türk bayrağı yerleştirdi. De Pers’e Yunan medyası ateş püskürdü. Yunanistan Büyükelçisi Yiannis İkonomidis de, “Yaptığınız, Yunanistan’ı rencide etmiştir” dedi.


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