Türk bayrağı Atina'yı kızdırdı!

T24

Hükümet dalga geçiyor

Hollanda gazetesi Yunanistan’ı kızdırdı

Avrupalı liderler, Yunanistan ekonomisine ‘eşi benzeri görülmemiş’ bir dış müdahaleye olanak sağlayacak bir anlaşmayı tartışıyor. Buna göre, Atina’ya verilecek yaklaşık 65 milyar Euro’luk yeni mali yardım karşılığında vergi toplama ve kamu mallarının özelleştirilmesine müdahale hakkı da talep ediliyor. Bu arada Yunanistan’da yeni kemer sıkma önlemleri de konuşuluyor. Hürriyet'in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası üyesi Lorenzo Bini Smaghi ise Yunanistan’ın gelecek yıla kadar 60-70 milyar Euro’ya ihtiyacı olduğunu söyledi.Yunanistan’daki “Bıkkın-Öfkeli vatandaşlar” hareketi de dalga dalga büyürken, gösteriler İspanya’yı solladı. Atina’da parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı’nda 80 binden fazla Yunan, siyasetçilere “Hırsızlar, defolun” diye bağırdı. Başbakan Yardımcısı TeodorosPangalos, gösteriler için, “Yeni teknoloji ürünü. Hiçbir ideolojik altyapısı yok” diye tanımlarken, bu tavır, göstericileri daha da öfkelendirdi.Hollanda gazetelerinden De Pers, Santorini’deki Yunan Ortodoks Kilisesi’nin kubbesindeki haç yerine foto-montajla Türk bayrağı yerleştirdi. De Pers’e Yunan medyası ateş püskürdü. Yunanistan Büyükelçisi Yiannis İkonomidis de, “Yaptığınız, Yunanistan’ı rencide etmiştir” dedi.