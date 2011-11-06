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Türk Başkonsolosluğu'na molotoflu saldırı düzenlendi

Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin (Apostolu Pavlu sokağı) ve Türk Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın (Agiu Dimitriu caddesi) önündeki polis kulübesine ve çevik ku

06 Kasım 2011 02:00


T24 - Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin (Apostolu Pavlu sokağı) ve Türk Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın (Agiu Dimitriu caddesi) önündeki polis kulübesine ve çevik kuvvet otobüsüne molotof kokteylli saldırı düzenlendi.


Kimliği meçhul ve kendilerini "iktidar karşıtları" diye tanımlayan anarşistler oldukları sanılan 20 kişi, dün saat 02.54'de Türk Başkonsolosluğu önündeki polis kulübesine 7 adet molotof kokteyli fırlattı.


Aynı noktada bulunan çevik kuvvet otobüsü ateş aldı. Alevler Agiu Dimitriu caddesine yayıldı. Cadde üzerindeki dükkan sahipleri itfaiye gelmeden yangınrı söndürdüler.


Polis ile saldırganlar arasında çatışmalar yaşandı. Polis ses ve gözyaşartıcı bombalar kullandı.


Olaylarda bir Yunan polisi elinden yaralandı. Atatürk'ün evi ve Türk Başkonsolosluğu herhangi bir hasar görmedi.


Atatürk'ün evi ve Türk Başkonsolosluğunun köşesindeki polis kulübesi 2 yılda 4. kez saldırıya hedef oldu. Saldırganlar, medyada ses getirdiği için özellikle bu külübeye saldırıyorlar.


Türk Başkonsolosluğu, yaralı Yunan polisinee geçmiş olsun dileğiyle çiçek gönderdi.





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