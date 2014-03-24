Hidayet Türkoğlu basketbolu bıraktı

Türk Basketbolunun efsane isimlerinden Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"1998 yılından bu yana aralıklı olarak görev aldığım Türkiye A Milli Basketbol Takımı'ndan tüm sevenlerimin de göstereceği anlayışla yerimi genç arkadaşlarıma bırakmak amacıyla ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim.

Hüznü de, sevinci de hep birlikte yaşadığımız tüm Türk halkına, Türkiye Milli Basketbol Takımı yöneticilerine ve bugüne kadar hep birlikte yüreğimizi koyduğumuz, milli duygularımızın yoğunluğuyla gönülden centilmence mücadele verdiğimiz tüm milli takım arkadaşlarıma ve bizleri destekleyen tüm basın mensuplarına teşekkür ederim.

Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayarak pek çok kez milli olmak, Türk bayrağını göğsümde ve gönlümde taşımanın onuru ve gururu her daim içimde yaşayacaktır.

Ayrıca gerek Hidayet Türkoğlu Basketbol ve Spor Okulları'yla, gerekse çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olacak sportif faaliyetlerle Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğim."