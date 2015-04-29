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Dünya
Deutsche Welle

'Türk basını özgür değil'

İnsan hakları örgütü Freedom House’ın raporuna göre, son 10 yılda basın özgürlüğü büyük oranda azaldı. Türk basını da "özgür değil" kategorisinde yer aldı.

29 Nisan 2015 20:34


Freedom House tarafından yayınlanan yıllık raporda, 2014 yılında gazetecilerin tüm taraflardan yoğun baskı gördüğü kaydedildi.

Raporun proje müdürü Jennifer Dunham, “Hükümetler güvenlik ve terörle mücadele yasalarını eleştirel sesleri susturmak için bahane olarak kullandı, militan gruplar ve suç çeteleri de gazetecileri bastırmak için giderek küstahça taktikler kullanmaya başladı. Medya patronları ise haber içeriklerini kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi amacıyla manipüle etmeye çalıştı“ dedi.

Raporda 199 ülkeden 63'ü “özgür“, 71'i “kısmen özgür“ ve 65'i de “özgür değil“ olarak nitelendirildi.

En iyi notu alan ülkeler Norveç, İsveç ve Belçika olarak sayılırken, en kötü sıralamada Belarus, Kırım, Küba, Ekvator Ginesi, Eritre, İran, Kuzey Kore, Suriye, Türkmenistan ve Özbekistan yer aldı.

ABD ise geçen yıla kıyasla biraz daha düşük bir sırada yer aldı. Bunun nedeni olarak Ferguson'daki olaylar sırasında polisin gazetecilere kötü muamelesi gösterildi.

Rusya, Suriye, Cezayir, Nijerya ve Etiyopya, gazeteciler için en zorlu koşullar olan ülkeler olarak nitelendirilirken, Tunus ise Arap ülkeleri arasında en iyi sırada yer aldı.

Türkiye'de kötüleşme

Türkiye ise 100 üzerinden 65 puanla "özgür değil" kategorisinde sıralandı. Sıralamada en iyi "0", en kötü "100" puan üzerinden değerlendiriliyor. Türkiye 2010-2012 yılları arasında basını 'kısmen özgür' ülkeler arasında yer alırken 2013-2014 yıllarında basını 'özgür olmayan' ülkeler arasında gösterildiği dikkat çekiyor. 2010'da Türkiye'nin puanı 54'tü.

Raporda "Türk hükümetinin hem internet sitelerini bloke etme hem de MİT'in gözetleme gücünü artıran yasalar çıkardığına" dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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