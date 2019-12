Türk basını 'Kürtçe'de sınıfta kaldı

Aynı göğün altındayız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin Kürtçe dilinde yayın yapacak olan TRT 6 televizyonu ile ilgili TRT'ye verdiği mesajda Kürtçe olarak da 'hayırlı olsun' sözlerini kullandı. Bu söz bir çok gazetede ya manşet oldu ya da birinci sayfadan görüldü. Ancak hemen hemen hiçbir gazete "hayırlı olsun"un Kürtçesini doğru yazamadı.AKP Hükümetinin en köklü icraatlarından biri, TRT'nin bir kanalını 24 saat boyunca yıllarca Kürtçe yayına ayırması oldu. TRT bünyesinde yayın yapacak olan Kürtçe Tv, 1 Ocak tarihinde resmen yayına başlayacak.Kürtçe yayın yapacak olan TRT 6 (Kürtçe okunuşuyla TRT Şeş) ile ilgili bir çok kişiden mesaj alınıyor. TRT 6 ile ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'dan da bu yayın hakkında mesaj alındı.Başbakan Erdoğan'ın mesajı dün bir çok basın yayın organında yer aldı. Başbakan Erdoğan'ın mesajın sonunda Kürtçe söylediği 'TRT 6 hayırlı olsun' sözleri her gazetede farklı şekilde yer aldı.Kimisi yazılışında hata yaparken kimisi de 'hayırlı olsun' yerine Kürtçe farklı anlamlara gelen cümle kullandı..Bazı gazeteler yazım hataları da yaptı. Bazı gazeteler yasaklı x harfini sansürledi, spikerler ise Kürtçe sözleri telaffuzda çok zorlandı.Milliyet "Hayırsız olsun" anlamına gelen "Bê Xêr Be", Radikal gazetesi ise "Tuzlu olsun" anlamına da gelen "Bî Xwê (r) Be" kelimelerini manşetlerine taşıdı.Zaman gazetesinin başlıkta kullandığı ifade ise 'TRT 6 Bahar olsun' anlamına geliyor.Yeni Şafak gazetesinde ise Başbakan Erdoğan'ın 'Hayırlı olsun' anlamına gelen sözü 'TRT Şeş bı heyr be' olarak okunuşa göre yazıldıGazetelerin yaptığı Kürtçe yazım hatasını Radikal, Taraf ve Yeni Şafak gazeteleri de bugün manşetine taşıdı. Yeni Şafak 'Kürtçe hayırlı olsun'u okunuşu gibi yazdıklarını belirtirken, Taraf, uzmanların ağzından en doğrusunu kendilerinin yazdığını savundu. Hangi gazete nasıl yazdı:Yeni Şafak : TRT Şeş bı heyr be,Bugün : TRT Şeş bi xwêr be,Posta : TRT Şeş bi xwer be,Sabah : TRT- Şeş serx erebe,Taraf : TRT Şeş bi xêr be,Yeni Şafak, Radikal ve Taraf gazeteleri yazım hatasını manşetlerine taşımalarına rağmen doğrusunu farklı yazdılar. Yeni Şafak doğru yazılışını 'TRT Şeş bi xêrbe' olacak derken Radikal ve Taraf, 'TRT Şeş li ser xêrê be' olduğunu yazdı.TRT'nin test yayınına başlayan Kürtçe kanalı TRT-6, 1 Ocak'tan itibaren 24 saat yayına başlayacak. Ankara'da Arı Stüdyosu'nda 1 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da düzenlenecek törenle resmi açılışı yapılacak olan Kürtçe TV, sade bir törenle yayın hayatına başlayacak.Başbakan Erdoğan, başka bir programı olduğu için katılmaktan vazgeçtiği açılış törenine bürokratlar ve milletvekilleri ile kurum çalışanları katılacak.TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin Kürtçe TV'nin açılışında bir konuşma yapacak. Kürtçe de konuşacak olan Şahin, sözlerini 'Hepimiz aynı göğün altındayız' mesajını Kürtçe 'Em di bin eyni ezmani de' diyerek bitirecek. Açılışta Kürt sanatçılar Rojin ve Nilüfer Akbal da davetlilere Kürtçe seslendirecekleri eserlerle konser verecek.