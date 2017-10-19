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Türk Basın Konseyi ilk kez Avrupa Basın Konseyleri Birliği'ne kabul edildi

Türkiye Basın Konseyi 32 üyenin ortak uzlaşıyla birliğe alındı

19 Ekim 2017 10:52

Budapeşte'de geçen günlerde yapılan genel kurulda Türk Basın Konseyi, 32 üyenin ortak uzlaşıyla Avrupa Basın Konseyleri Birliği'ne (AIPCE) ilk kez kabul edildi.

Budapeşte’deki AIPCE genel kurulunda birliğe alınan Türk Basın Konseyi, bundan böyle Türk ve Avrupa basınındaki tüm gelişmeleri ve sorunları paylaşacak. 

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç üyelikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’nin son yıllarda basın alanında yaşadığı tecrübeleri sunum yaparak Avrupalı meslektaşlarımızla da paylaştık. Türkiye’nin içinde bulunduğu basın özgürlüğü ve etik şikayetlerle ilgili gelişmeleri toplantıya katılan 40 civarında ülke temsilcisi ve BM UNESCO temsilcisi ilgiyle izledi. Gördük ki, Türkiye çok yakından izlenmekte ve yaşananlar bilinmekte.”

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