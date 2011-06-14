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Türk bankalarının kredi notu yükseldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti.

14 Haziran 2011 03:00

T24  - Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türk bankalarına iyi haber geldi. 

Moody's Türk bankalarının kredi notu görünümü negatiften durağana yükseltti. 

Moody's gelişmekte olan Avrupa ülkeleri bankaları hakkındaki raporunda, "Bankacılık sektörünün daha güçlü performans gösterdiği ülkelere baktığımızda sektördeki sağlıklı kredi büyümesi ve kârın Türkiye ve Polonya gibi ülkelerde geniş tabanlı ekonomik büyümeyle, diğer ülkelerde ise ihracat kaynaklı toparlanma ile destekleneceğini düşünüyoruz" ifadesi yer aldı. 

Moody's ayrıca Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Özbekistan bankalarının görünümünü de negatiften durağana yükseltti.


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