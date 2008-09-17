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Ekonomi

`Türk bankalarında Lehman riski yok’

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, Türk bankacılık sistemindeki oyuncuların Lehman Brothers’ın yarattığı riskten etkilenecek herhangi bir işlemi bulunmadığını söyledi.

17 Eylül 2008 03:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, iflas başvurusunda bulunan Lehman Brothers nezdinde Türk bankacılık sistemindeki oyuncuların risk doğuracak herhangi bir işlemi bulunmadığını açıkladı.

Bilgin, yaptığı açıklamada, “Bankalarımız, son bir yıllık süreçte karşı tarafın riskini devamlı gözden geçirmekte ve pozisyonlarını buna göre ayarlamaktadırlar. Nitekim son olayda bankalarımızın bu konudaki başarısı kendini göstermiştir” dedi. Bilgin, “Bankalarımızın son bir yıl içindeki duruşları, 2001 yılından farklı davranış kalıpları, ihtiyatlı bekleyişleri, bankacılığımıza olan güveni daha da kuvvetlendirmektedir” diye konuştu

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