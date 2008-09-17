`Türk bankalarında Lehman riski yok’

Uluslararası piyasaları Türkler kurtardı

Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (5)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, iflas başvurusunda bulunan Lehman Brothers nezdinde Türk bankacılık sistemindeki oyuncuların risk doğuracak herhangi bir işlemi bulunmadığını açıkladı.Bilgin, yaptığı açıklamada, “Bankalarımız, son bir yıllık süreçte karşı tarafın riskini devamlı gözden geçirmekte ve pozisyonlarını buna göre ayarlamaktadırlar. Nitekim son olayda bankalarımızın bu konudaki başarısı kendini göstermiştir” dedi. Bilgin, “Bankalarımızın son bir yıl içindeki duruşları, 2001 yılından farklı davranış kalıpları, ihtiyatlı bekleyişleri, bankacılığımıza olan güveni daha da kuvvetlendirmektedir” diye konuştu