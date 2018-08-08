“Türk bankaları yabancı para arayışında” iddiası

Akbank ve İşbank’ın önümüzdeki haftalarda vadesi dolacak olan kredilerinin yerine dolar ve euro cinsi sendikasyon arayışında olduğu öne sürüldü. Türk Eximbank’ın da 350 milyon euroluk kredi arayışında olduğu belirtiliyor.

Bloomberg verilerine ve konuya yakın kaynaklara göre, Akbank ve İşbank önümüzdeki haftalarda vadesi dolacak olan kredilerinin yerine dolar ve euro cinsi sendikasyon arayışında. Türk Eximbank’ın da 350 milyon euroluk kredi arayışında olduğu ifade ediliyor.

Business HT’nin aktardığına göre Akbank, İşbank ile birlikte Garanti, TEB ve Vakıfbank’ın eylül sonunda vadesi dolacak sendikasyon kredilerinin toplamının 3.7 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Ankara-Washington hattında yaşanan 'rahip Brunson' geriliminin ardından ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarla Türk Lirası, dolar karşısında hızla değer kaybetmişti.