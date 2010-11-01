Türk bankaları 52. sıradan 36 sıtaya yükseldi

T24 - Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun 12 başlık altında ölçtüğü küresel rekabet endeksinde, 6 başlıkta yükseldi, bir başlıkta konumunu korudu ve 5 başlıkta geriledi.





Bankaların sağlamlığı konusunda 53 sıra birden yükselen Türkiye dünyada 36’ncı sırada yer aldı. Hürriyet gazetesinde yayımlan haber şöyle:



Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED), Sabancı Üniverstitesi Rekabet Forumu (REF) ile birlikte hazırladığı Türkiye Rekabet Gücü Raporunda, bankaların sağlamlığı başlığında geçen yıl 53 sıra birden yükselen Türkiye, dünya sıralamasında 36’ncı oldu. Ancak halkın tasarruf oranlarına bakıldığında Türkiye’nin geçen yıla göre 38 sıra gerileyerek, 64’üncü sıradan 102’inci sıraya düştüğü görüldü.





Tasarrufta sınıfta kaldı



Sedefed Başkanı Çetin Nuhoğlu, özellikle finans piyasalarının gelişmişliği ve kurumlar başlıklarındaki olumlu gelişmelerin Türkiye’nin rekabette yerini korumasını sağladığını belirterek, “Bankaların sağlamlığında 2009’da 89’ncu sıradayken, 2010’da 53 sıra birden yükselerek 36’ncılığa çıktık. Bu süreçte bankalar yüz akımız oldu. Sonuçlar, bankaların Türkiye’yi krizde korumuş olduğunu ancak Türk halkının tasarruf edemediğini gösteriyor” dedi.





Küçüldük ama yerimizi koruduk



Türkiye’nin kriz sürecinde Gayri Safi Milli Hasılası’ndaki (GSMH) yüzde 14’lük düşüşe rağmen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünya rekabet sıralamasında 61’inci sıradaki yerini koruduğunu kaydeden Nuhoğlu, “Toparlanma sürecinde atılan doğru adımlarla rekabet gücümüzü artırabilir, endekste bize yakışan daha üst sıralara çıkabiliriz” diye konuştu. SEDEFED ve REF, Türkiye Rekabet Gücü Raporunu 12 başlık altında 112 kriteri esas alarak hesaplanan 139 ülkenin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Rekabet Endeksi verilerine dayanarak hazırlıyor.





6 başlıkta yükseldik



Bu yıl Türkiye’nin ihracattaki rekabet gücü ile otomotiv sektörünün rekabet gücünün de ayrıca ölçüldüğü Türkiye Rekabet Gücü Raporunda, Türkiye’nin bu yıl, 12 başlıktan 6’sında geçen yıla göre yükseldiği, bir bileşende rekabet gücünü koruduğu ve 5’inde de rekabet sıralamasında gerilediği ortaya çıktı. Türkiye’nin kurumlar, altyapı, sağlık ve temel eğitim, finans piyasalarının gelişmişliği ve inovasyon başlıklarında rekabet gücü artarken, iş dünyasının gelişmişliği konusunda rekabet düzeyi aynı kaldı. SEDEFED, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu’yla birlikte bu yıl 4 Kasım’da gerçekleştirecekleri Rekabet Kongresi’nde açıklanacak rapora göre Türkiye’nin rekabet gücü, finans piyasalarının gelişmişliği konusunda 19 sıra birden yükselirken, makro ekonomik istikrar başlığında da 19 sıra gerilediği görüldü.





Otomotivde ABD ve Çin’i geçtik



Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED), Sabancı Üniverstitesi Rekabet Forumu (REF) bu yıl, Türkiye’nin ihracat alanındaki rekabet gücünü ölçmek amacıyla ‘İhracatta Rekabet Gücü’ raporu da hazırladı. Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Ticaret verilerine göre hazırlanan raporda 48 ülke ile 257 ürün grubunda ülkelerin karşılıklı kıyaslaması yapıldı. Göreli İhracat Avantajı Endeksi veritabanıyla sektörlerin rekabet gücü ölçüldü. Raporu değerlendiren SEDEFED Başkanı Çetin Nuhoğlu, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden motorlu kara taşıtlarında rekabet gücünde her yıl yükseliş gösterdiğini kaydederek şunları söyledi: “Motorlu kara taşıtlarında 1995 yılında 48 ülke ortalaması 1.10 iken Türkiye’nin puanı 0.37’ydi. Ancak Türkiye büyük bir yükseliş göstererek, 2008’de 48 ülke ortalaması 1.24 iken ortalamanın üzerine çıkarak 1.68’lik bir performans gösterdi. Her yıl istikrarlı bir şekilde büyüme trendini otomotivde koruyoruz. Amerika, Fransa, İngiltere, Güney Kore ve İtalya Türkiye’nin gerisinde. Çin’in rekabet gücüyse 0.40 puan. Türkiye’nin üstünde yer alan ülkeler ise, Slovakya 2.7 ile birinci, Japonya 2.68’le ikinci, İspanya 2.36 ile 3’ncü sırada yer alıyor. Çek Cumhuriyeti 1.93, Almanya 1.91, Meksika 1.80, Polonya 1.7 ve hemen arkasından Türkiye 1.68’lik puanıyla sıralanıyor. ”





Bankalar çok daha yükseğe çıkabilirdi



Türkiye’nin 2009 yılında finans piyasalarının gelişmişliği ana başlığında 80’nci sıradayken, 19 sıra birden çıkarak 61’nciliğe yükseldiğini söyleyen Çetin Nuhoğlu, şunları dile getirdi: “Menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerde 25 basamak yükselerek, 71’ncilikten 46’ncılığa çıktık. Yerel özsermaye pazarı yoluyla finansman başlığında ise 19 sıra birden sıçrayarak, 65’ncilikten 46’ncılığa yükseldik. Bu süreçte finansal piyasalar Türkiye’nin kaldıracı oldu. Finansal piyasaların gelişimine ve ekonominin performansına büyük katkı sağlayan en önemli başlık ise ulusal tasarruf oranı. Ulusal tasarruf oranında kriz yılı olan 2009’da 64’ncü iken 2010’da 38 sıra birden gerileyerek 102’nci olduk. Bankalarımız çok daha yükseklerde olabilirdi belki Türk insanı tasarrufu unutmasaydı.”





İşgücü verimliliğinde 139 ülke arasında 127’nciyiz



Aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu’nun Türkiye Temsilcisi olan REF’in Direktörü Prof. Dilek Çetindamar, bu yıl Rekabet Kongresi’nde özellikle Türkiye’nin çok geride olduğu “emek piyasalarının gelişmişliği” ana başlığını masaya yatıracaklarını söyledi. Çetindamar, şöyle konuştu: “Rekabet gücünde en kötü durumda olduğumuz başlık emek piyasalarının gelişmişliğidir. 139 ülke arasında 127’nci sıradayız. İstihdamın katılığında 11 sıra düşerek 86’ncılığa geriledik. İş gücüne kadın katılımında 125’nci sıradan 131’nciliğe geriledik. Özellikle beyin göçünde 20 sıra birden gerileyerek 70’incilikten 90’ncılığa düştük. Hükümet, sanayi ve üniversiteler olarak bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda birlikte çalışmamız gerekiyor.”





Türkiye, ‘atağa geçen’ ülke



Dünya Ekonomik Forumu’nun ülkeleri “ivmeleri düşenler, yıldızlar, atağa geçenler ve geridekiler” olarak gruplara ayırdığını kaydeden Çetin Nuhoğlu, Türkiye’nin atağa geçen ülkeler grubunda yer aldığını Yunanistan, Macaristan gibi ülkelerin ise geridekiler grubunda olduğunu ifade etti. Türkiye’nin alt yapıda büyük bir ivme kazandığını belirten Nuhoğlu, “Türkiye altyapı bileşenlerinde ciddi bir atış gösterdi. Özellikle altyapının genel kalitesi bileşeninde 22 sıra birden atladı.



62’ncilikten 40’ncılığa yükseldi. Havayolu altyapısının kalitesinde de benzeri bir şekilde 10 sıralık gelişme gösterdik. 54’ncülükten 44’ncülüğe çıktık. Demiryolu alt yapısı kalitesinde ise yerimizde sayarken, liman alt yapısının kalitesinde 6 basamak yükseldik” dedi. Raporda, Avusturya, belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere yıldız ülkeler olarak nitelenirken, Danimarka, İSpanya, Portekiz gibi ülekeler ivmeleri düşen ülkeler arasında yer aldı. Yunanistan, Macaristan ve malta geridekiler kategorisinde yer alırken, Çin, Hindistan, Brezilyşa, Rusya ve Hindistan da Türkiye gibi atağa geçenler arasında.





