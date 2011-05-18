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Ekonomi

'Türk bankalar bizimle ilişkisini kesti'

İranlı Bank Mellat'ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hormozi, "Türkiye'deki bankalar bizimle ilişkisini kesti, iş yapamaz duruma geldik" dedi.

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - İranlı Bank Mellat'ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hormozi, "Türkiye'deki bankalar bizimle ilişkisini kesti, iş yapamaz duruma geldik" dedi.

ABD'nin İranlı Bank Mellat'la iş yapan Türk bankalarına yönelik uyarısı etkili oldu.  

İranlı Bank Mellat'ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Younes Hormozi, Reuters ile yaptığı söyleşide "Türkiye'deki bütün bankalar bizimle ilişkisini kesti; şu anda iş yapamaz duruma geldik" dedi.

Türkiye'den çıkmayı düşünmediklerini belirten Hormozi, "Türkiye'de bütün işlerimizi Türk kanunlarına ve uluslararası kanunlara uyarak yaptık, bizim yaptığımız tamamen meşru ticareti kolaylaştırmak" diye konuştu. 

ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde İranlı finans kuruluşu Bank Mellat'la Türk bankalarının ilişkisini kesmesini ve bankanın Türkiye şubelerinin kapatılmasını istemişti.


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