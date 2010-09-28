-TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ YÜZÜNÜ ENERJİYE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Ekonomik kriz döneminin başarılı ve sağlam sektörleri arasında gösterilen bankacılık, Türkiye'de özellikle son dönemde artan enerji yatırımlarını fonlamaya odaklandı. Son dönemde hareketlenen enerji sektörü bankacılık sektörünün odaklandığı alanlardan biri olurken, sektör artan proje finansman ihtiyaçlarını fonlamak için seferber oldu. Uluslararası kuruluşlarla da bu konuda işbirliği yapan Türk bankacılık sektörü, bu dönemde proje finansmanı kredileri içinde enerji kredilerinin payını artırmaya çalışarak sektörde daha fazla yer almayı hedefliyor. Geçtiğimiz 4-5 yıl içinde enerji sektörüne yaklaşık 10 milyar dolar finansman sağlayan bankacılık sektörü, özel sektörün bundan sonraki yatırımları için de kredi arayışlarına çözüm bulmayı planlıyor. Akbank KOBİ ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Besli, Akbank olarak enerji sektörüne yönelik 2,1 milyar dolar tutarında kredi limiti sağladıklarını ve 1,5 milyar dolarının kullandırımını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ferda Besli, Genel Müdürlükte firmaların enerji sektöründe yapacağı uzun vadeli yatırımları için kredi taleplerini finansal olarak inceleyen, konusunda uzman bir ekiplerinin bulunduğunu belirterek, ''Şu an toplam yatırım maliyeti 1,3 milyar dolar olan yaklaşık 20 adet enerji projesini değerlendiriyoruz. Akbank olarak enerji sektörüne yatırım yapmayı planlayan tüm firmalara, ihtiyaçları doğrultusunda proje bazlı finansman modelleri oluşturarak destek olmayı sürdüreceğiz. Bu sektöre yönelik bir kaynak kısıtımız bulunmuyor'' diye konuştu. -GARANTİ'NİN PROJE FİNANSMANINDA ENERJİNİN PAYI YÜZDE 28'LERE ÇIKTI- Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin, 4 bin megavat gücündeki enerji projesine toplam 3,2 milyar dolar kredi tahsis eden bankanın proje finansmanı kredileri içinde enerji kredilerinin payının yüzde 28'lere ulaştığını belirtti. Yenilenebilir enerji projelerine özel önem verdiklerine işaret eden Edin, toplam 1.750 megavat kurulu gücündeki yenilenebilir enerji projesine yaklaşık 1,8 milyar dolar finansman sağladıklarını, Türkiye'de faaliyette bulunan yaklaşık 1.100 megavat kurulu gücündeki rüzgar santrallerinin yaklaşık yarısını Garanti Bankası'nın tek başına finanse ettiğini kaydetti. -TSKB 90 PROJEYİ FİNANSE ETTİ- TSKB Genel Müdürü Halil Eroğlu ise TSKB'nin, 2010 yılının eylül ayı itibari ile 200'ün üzerinde yenilenebilir enerji projesini inceleyerek, toplam 90 adet yenilenebilir enerji projesini finanse ettiğini bildirildi. Finansman sağlanan projelerin toplam kurulu gücünün 2623 MW'a ulaştığını, bu projelere TSKB tarafından aktarılacak toplam tutarın ise 1,4 milyar dolar olduğunu belirten Eroğlu, finanse edilen projelerden 640 MW kurulu güce sahip 23 adedinin tamamlanarak elektrik üretmeye başladığını söyledi. Eroğlu, TSKB'nin finanse ettiği yenilenebilir enerji projelerinin faaliyete geçmesi ile Türkiye'nin sera gazı salınımı 5,3 milyon ton azalacağını ifade etti. Halil Eroğlu, şu anda incelemesi devam eden farklı ölçeklerde 15'ten fazla yenilenebilir enerji projesi bulunduğunu, bu projelerin kurulu kapasitesinin 650 MW'ın üzerinde ve yatırım tutarlarının da 1,2 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti. -DENİZBANK ENERJİYE KAYNAK AYIRMAYA DEVAM EDECEK- Denizbank Kurumsal Ticari Bankacılık Kamu Proje Finansmanı ve Yurtdışı İştirakler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Derya Kumru da Denizbank'ın 2009 yılında enerji projelerine tahsis ettiği kredilerin toplam hacminin 700 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirterek, ''Ancak atlattığımız kriz döneminde yeni yatırımların hız kesmesi ve mevcut projelerin de kredilerini geri ödemeye başlamalarıyla bu rakam şu anda 550-600 milyon dolar seviyelerinde. Halen görüşmelerini sürdürdüğümüz birkaç büyük proje bulunmakta, bunların bir kısmının bu yıl sonuna kadar sonuçlanmasını bekliyoruz. Yıl sonunda 650 milyon dolarlık bir kredi hacmi yakalayabileceğimizi düşünüyorum'' dedi. -YAPI VE KREDİ DE ENERJİ SEKTÖRÜNE AĞIRLIK VERİYOR- Yapı ve Kredi Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Güvenen de enerji sektörüne verilen kredi miktarında 2010 yılında 2 milyar dolara yaklaştıklarını belirtti. Enerji sektörüne verdikleri uzun vadeli proje finansman kredilerinin toplam ticari ve kurumsal kredi portföyü içindeki payının, Haziran 2010 itibarıyla yüzde 12 civarında olduğunu ve bu payın önümüzdeki yıllarda yükselmesini beklediklerini söyleyen Güvenen, Türk bankacılık sisteminin şu anda enerji sektöründeki talebi karşılayacak kapasitede olduğunu ancak uzun vadeli ve çok büyük ölçekli finansman taleplerinde zorlanabileceğini kaydetti. Güvenen, bankaların, şirketlerin uzun vadeli ve büyük ölçekli finansman talebini karşılayabilmek ve bilançolarındaki vade uyumsuzluğunu bertaraf edebilmek için dış kaynaklı finansman piyasalarında aktivitelerini artırdıklarına işaret etti. -HALKBANK İÇİN DE ENERJİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDEN...- Halkbank da geleceğin sektörleri arasında yer alan enerjiye büyük önem veriyor ve enerjiyi öncelikli sektörler arasında değerlendiriyor. Banka, şimdiye kadar toplam kurulu gücü 785 MW olan ve yılda 3.000.000.000 kwh/yıl enerji üretim kapasitesine sahip 44 adet projeyi değerlendirerek, uygun görülen projelere yaklaşık 230 milyon dolar tutarında orta ve uzun vadeli finansman desteği sağladı. Bankanın halen aktif olarak çalıştığı uluslararası finans kuruluşlarından bugüne dek temin edilen kaynak yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, banka bu kurumlardan sağlanan orta ve uzun vadeli, uygun koşullu kaynakları enerji sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere de uzun vadeli ve uygun faizli yatırım ve işletme kredisi olarak kullandırıyor.