-Türk bandıralı "Doğu Haşlaman" battı İZMİR (A.A) - 27.12.2011 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, bu sabah acil yardım çağrısı yapan ve mürettebatı tahliye edilen ''Doğu Haşlaman'' adlı kuru yük gemisinin, uluslararası sularda battığını bildirdi. AA muhabirine konuşan Kıraç, Ukrayna'dan aldığı bin 700 ton amonyum nitratı İsrail'e götürmekte olan ''Doğu Haşlaman'' isimli Türk bandıralı kuru yük gemisinin, 10.30 civarında su alma sonucu acil yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, Sahil Güvenliğe bağlı ekiplerin ve bir helikopterin ivedilikle çağrı yapılan bölgeye yönlendirildiğini hatırlattı. İki yaralının helikopterle Yeşilyurt Hastanesine intikal ettiğini ancak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatlarını kaybettiklerini ifade eden Kıraç, 11 kişilik mürettebattan kalan 9 kişinin ise Sahil Güvenlik ekiplerinde Çeşme'ye intikal ettiklerini bildirdi. Kıraç, kendilerine ulaşan bilgiye göre, ''10.30 sularında su almaya başladığı belirtilen geminin uluslararası sularda tamamen battığını'' söyledi.