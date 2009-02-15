Türk balıkçıları gözaltında

Gürcistan, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 23 Türk balıkçıyı gözaltına aldı. Gürcü Sahil Güvenlik ekipleri, ‘Pala Reis’ adlı Türk balıkçı teknesini alıkoydu.



Rus İtar-Tass Ajansı'nın bildirdiğine göre Gürcü Sahil Güvenliği, Gürcistan sularına kaçak girerek avlandığı gerekçesiyle, ‘Pala Reis’ adlı Türk balıkçı teknesini Poti sahili açıklarında alıkoydu. Teknenin 23 kişilik mürettebatı gözaltına alındı.



Gürcü yetkililer, güvertesinde 50 ton hamsi bulunan teknenin kaptanının sorgulanmasının sürdüğünü açıkladı. Gürcü yasaları ülke karasularını ihlal eden gemilerin sahiplerinin büyük miktarda para cezası ödemesini veya hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.



Kaçak gemilere mahkeme kararıyla el konulabiliyor. Gürcistan son 5 yıl içinde, karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle çoğu Türk, Yunan ve Ukrayna bandıralı 70'den fazla yabancı gemiyi alıkoydu.

