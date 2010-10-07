-TÜRK BALIĞI AVRUPA SOFRALARINDA İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Tesco Kipa'nın, Türkiye'yi, Avrupa'daki tüketicilerin sağlıklı, taze ve güvenilir balık ihtiyacını karşılamak için en uygun liman olarak belirlediği bildirildi. Tesco Kipa'dan yapılan yazılı açıklamada, projeyi ''balığı kaynağından alma'' mantığıyla başlatan şirketin, 2 yıl önce hazırlıklarına başladığı proje kapsamında ilk ihracatını Polonya'ya gerçekleştirdiği kaydedildi. Balık üretim firması Kılıç Deniz ile anlaşan Tesco Kipa, Polonya'ya 1 ay içinde 50 ton kültür balığı ihraç etti. Kipa'nın, kültür balığı olarak adlandırılan çipura, levrek, alabalık ve donuk/fileto'yu ilk etapta Türkiye'nin büyük balık üretim firmalarından Kılıç Deniz markasıyla, daha sonra ''Tesco Kipa'' markasıyla Avrupa'ya ihraç edeceği ifade edilen açıklamada, Türk balığını Avrupa'ya satacak olan Kipa'nın, İngiltere'ye taze, donuk, fleto, ileri işlenmiş ve marine edilmiş ürün gamı ile yılda 3.000 ton balık ihraç etmeyi hedeflediği vurgulandı. Avrupa'ya Türkiye'de yetiştirilen balığı götüren projede, başta İngiltere olmak üzere Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi başka Avrupa ülkelerinin de yer aldığı belirtildi. Türk balıkçılığında üreticileri teşvik eden bu yeni gelişme sayesinde kültür balıkçılığında yeni bir açılımın hedeflendiği vurgulanan açıklamada, Tesco Kipa'nın hamlesiyle başlangıçta Avrupa'ya toplamda 6.000 ton/yıl balık ihracatının amaçlandığı kaydedildi.